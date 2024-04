SALUTAME I MIGRANTI, PRIMA IL DIRITTO ALL’ELEGANZA! – LA MOGLIE, LA SUOCERA E I COGNATI DI SOUMAHORO ANDRANNO A PROCESSO PER FRODE, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E AUTORICICLAGGIO – PER LA PROCURA DI LATINA, MARIE THERESE MUKAMITSINDO, LILIANE MUREKATETE E DUE SUOI FRATELLI HANNO USATO I FONDI PUBBLICI DESTINATI ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO PER PAGARSI ALBERGHI, RISTORANTI, VESTITI, BORSE E GIOIELLI – QUANDO IL “DEPUTATO CON GLI STIVALI” DIFENDEVA LA MOGLIE: VIDEO

La moglie, la suocera e i cognati del deputato Aboubakar Soumahoro andranno a processo. Si è conclusa infatti ieri, nel Tribunale di Latina, con quattro rinvii a giudizio l'udienza preliminare a carico dei famigliari del parlamentare coinvolti nell'inchiesta sulla gestione dei fondi pubblici per richiedenti asilo e minori non accompagnati sul territorio della provincia di Latina.

Sono accusati di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio nella gestione della cooperativa Karibu e del Consorzio Aid.

Nel primo pomeriggio di ieri, a conclusione della camera di consiglio, la giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giulia Paolini ha rinviato quindi a giudizio Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi che dovranno comparire davanti al secondo collegio penale l'11 giugno prossimo per la prima udienza del processo a loro carico.

[…] la parola è passata al pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare dell'inchiesta insieme al collega Andrea D'Angeli. La Procura ha illustrato quanto emerso dagli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza in seguito alle quali il 30 ottobre dello scorso anno sono state emesse due misure di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete e disposto l'obbligo di dimora per Michel Rukundo.

Secondo l'accusa gli ingenti fondi erogati da Comuni, Regione e Prefettura per i progetti di accoglienza non sarebbero stati utilizzati per tale scopo, al contrario nelle strutture dalle cooperative sarebbero state riscontrate condizioni di vita fatiscenti, sovrannumero di ospiti, condizioni igieniche carenti, scarsa qualità del cibo, presenza di umidità e muffa, carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici, insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l'igiene.

Il denaro sottratto a tali strutture sarebbe stato invece utilizzato per spese personali: alberghi, ristoranti, capi di abbigliamento e gioielli. I pm hanno concluso chiedendo il rinvio a giudizio di tutti gli imputati mentre la difesa ha sollecitato un non doversi procedere. […]

