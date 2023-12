IL PUPONE È A NEW YORK PER UNA “FUGA D'AMORE” CON NOEMI BOCCHI

1 – TOTTI, FINANZA A CASA MA LUI NON C'È: FUGA D'AMORE A NEW YORK CON NOEMI E CENA NELLA PIZZERIA CHE HA OSPITATO GIORGIA MELONI

Estratto dell’articolo di Valerio Salviani per www.leggo.it

francesco totti al roma club new york

Francesco Totti ha ricevuto a casa la notifica della Guardia di Finanza per un accertamento a campione sui conti. L'ex capitano della Roma, però, a casa sua non ci stava. In realtà Totti non è neppure in Italia, ma in fuga d'amore con la sua Noemi Bocchi. La coppia è in vacanza a New York. Lui è stato riconosciuto e fotografato da un tifoso, che ha esposto con orgoglio la maglia della Roma del 2002. La foto è stata poi pubblicata dal Roma Club New York.

francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 10

Mentre Ilary Blasi è in viaggio con Bastian e i figli, Francesco Totti è stato al Roma Club New York, ma ha fatto visita anche al ristorante che ospita quello del Napoli. È la pizzeria "Ribalta" dei napoletani Pasquale Cozzolino e Rosario Procino. Il locale, che si trova a Little Italy, ha ospitato anche Giorgia Meloni nell'ultimo viaggio a New York, quando aveva presieduto l'Assemblea delle Nazioni Unite. Una cena che aveva scatenato qualche polemica. […]

2 – TOTTI, ACCERTAMENTO FISCALE A ROMA: GUARDIA DI FINANZA A CASA DELL'EX CAPITANO PER LA NOTIFICA

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

totti e noemi in tribuna ad assistere a roma bayer leverkusen

Un controllo a campione come accade a molti: anche Francesco Totti è stato oggetto di un accertamento da parte della Guardia di Finanza e in particolare dal nucleo di polizia economico finanziaria dal quale precisano che si tratta solo di una prima verifica. Il perimetro degli affari dell’ex capitano giallorosso, sponsorizzazioni prima di tutto, è oggetto, insomma, di una prima verifica. Nulla di penale al momento.

I finanzieri che si sono presentati nel suo nuovo appartamento hanno acquisito documentazione da studiare successivamente. Si tratta infatti di un’iniziativa come le molte di cui si occupa la Finanza che da tempo effettua controlli su sportivi, influencer, protagonisti del mondo dello spettacolo e altro ancora.

noemi bocchi e francesco totti a venezia foto chi 11

[…] Se qualcosa dovesse andare storto, se la documentazione acquisita non dovesse quadrare potrebbe scattare la denuncia penale. La verifica al momento non pare preoccuparlo tuttavia se è vero che non ha neppure avvisato il suo fidatissimo legale Antonio Conte, all’oscuro di tutto. Leggere la contabilità di casa Totti richiederà alcune settimane, quindi l’esito non sarà immediato.

francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 2 francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 6 francesco totti alla pizzeria ribalta di new york