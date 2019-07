PENSIAMO POSITIVO, NON SIEROPOSITIVO - PER LA PRIMA VOLTA IL VIRUS DELL'HIV È STATO ELIMINATO DAL DNA DI TOPI, GRAZIE A UNA TERAPIA COMBINATA CHE UTILIZZA FARMACI ANTIRETROVIRALI A LUNGA DURATA D'AZIONE SEGUITI DA UNA TECNOLOGIA DI EDITING GENETICO BASATA SULLE “FORBICI MOLECOLARI” – I RICERCATORI: “POSSIBILI TRIAL CLINICI IN PAZIENTI ENTRO UN ANNO…”