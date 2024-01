SALUTI AI..."BACI" - I CELEBRI CIOCCOLATINI PRODOTTI DALLA PERUGINA RIMUOVERÀ LE FRASI D'AUTORE CHE SI TROVANO SOTTO L'INCARTO ARGENTATO - PER QUESTO SAN VALENTINO, AL POSTO DELLE CITAZIONI DEGLI AUTORI FAMOSI CI SARANNO I DISEGNI DELL'ILLUSTRATORE ANTONIO COLOMBONI - TRA LE 23 ILLUSTRAZIONI CHE ACCOMPAGNERANNO LE PRALINE CI SONO…

Gabriele Principato per il "Corriere della Sera"

Scompaiono le frasi d’autore dai cartigli dei Baci Perugina. Ma solo per San Valentino. […] a veicolare le emozioni non saranno più le citazioni, ma i disegni pop dell’illustratore Antonio Colomboni. Ventitrè diverse immagini per catturare l’attenzione all’instante — poiché in grado di superare le barriere di lingua, età e cultura […]

Nei nuovi cartigli è quindi possibile trovare disegni capaci di richiamare concetti come l’amore per sé stessi, raffigurato da un piccolo cactus che si innaffia da solo. O quello per l’universo, illustrato come un cannocchiale che scorge stelle e pianeti con gli occhi innamorati. Fino all’amore nella diversità, rappresentato da un gesto affettuoso tra sole e luna. A racchiudere questa edizione speciale dei Baci Perugina Classico Fondente Luisa sono delle confezioni iper-colorate in cui Colomboni ha raffigurato elementi che richiamano lo stesso concetto dei cartigli: come la bocca che dà il senso del bacio e gli occhi innamorati che rimandano alle relazioni umane.

