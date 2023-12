SALVATE MEG RYAN DAL CHIRURGO PLASTICO – L’ATTRICE, ORMAI SEMPRE PIÙ DISTRUTTA DALL’ENNESIMO INTERVENTO AL VISO, SI È INCAZZATA CON I FAN CHE L’HANNO BOLLATA COME “IRRICONOSCIBILE”: “LA MESCHINITÀ E L’ODIO SONO SEMPLICEMENTE STUPIDI. HO ALTRE COSE INTERESSANTI A CUI PENSARE” – LEI NON HA MAI AMMESSO DI ESSERSI SOTTOPOSTA A QUALCHE PIALLAMENTO, MA IL CHIRURGO PLASTICO SAM RIZK SPIEGA PERCHÉ I SUOI INTERVENTI SONO UN DISASTRO…

Meg Ryan «cosa ti è successo?». Da tempo i fan si lamentano del suo intervento (o forse interventi) di chirurgia plastica definito da molti «orrendo». In una nuova intervista con Glamour pubblicata giovedì, Ryan, 62 anni, non ha confermato direttamente di aver subito un intervento di chirurgia plastica, ma ha discusso di come si sente riguardo alla definizione di volto "irriconoscibile". «Non posso prestargli attenzione. Non posso proprio. Non ne vale la pena. Ovviamente ciò ferirebbe i sentimenti di qualcuno, ma ci sono molte altre cose interessanti a cui pensare. La meschinità e l’odio sono semplicemente stupidi».

[…] i fan si sono lamentati del fatto che la star di "Harry ti presento Sally" e "Insonne e Seattle" sembrava aver fatto del lavoro sul suo viso. […] «Non mi farò fare nulla in faccia. Ho paura di finire per sembrare una trota. Tutte le donne di Hollywood lo fanno. Ad un certo punto iniziano a sembrare tutte uguali. La povera Meg Ryan, per esempio. Era così carina», ha aggiunto un altro fan.

Sebbene Ryan non abbia mai ammesso di essere andata sotto i ferri, il famoso chirurgo plastico facciale Dr. Sam Rizk ha detto al Post all'inizio di questo mese: «È un disastro. Penso che abbia subito un brutto lifting nella direzione sbagliata, lateralmente, invece che verticale. Il segno rivelatore è la sua bocca. Quando era più giovane, la sua bocca era più piccola. Guarda la sua bocca in Top Gun. Ora è due volte più grande. L'unico modo in cui una bocca può diventare più grande quando si invecchia è se viene tirata lateralmente».

