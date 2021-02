SALVATE IL SOLDATO HARRY (DALLE STRONZATE DEI TABLOID) – IL PRINCIPE FUGGITIVO HA VINTO LA BATTAGLIA CONTRO IL "MAIL ON SUNDAY" E IL "MAILONLINE", COSTRETTI A RICONOSCERE DI AVER PUBBLICATO STORIE FALSE SUL DUCA: I GIORNALI HANNO CHIESTO LA RISOLUZIONE DELLA CAUSA CON UNA TRANSAZIONE ECONOMICA PER EVITARE DI ESSERE MENATI AL PROCESSO – A FAR INCAZZARE HARRY ERANO STATI GLI ARTICOLI IN CUI SI SOSTENEVA CHE IL SUO RAPPORTO CON I ROYAL MARINES ERA…

Yelena Crescenti per "www.vogue.it"

principe harry meghan markle

Harry ha vinto. La causa intentata contro il Mail on Sunday e il MailOnline è arrivata al capolinea e i tabloid sono stati costretti a riconoscere le ragioni del Duca. Come infatti è stato comunicato dall'avvocato di Harry e Meghan all'Alta Corte del Regno Unito, i tabloid hanno riconosciuto di aver pubblicato delle storie false, inventate e diffamatorie contro il Duca chiedendo la risoluzione della causa con una transazione economica. Detta in termini semplici: i tabloid hanno ammesso le loro colpe, hanno deciso di pagare subito e non andare avanti nel processo che avrebbe potuto portare a una sentenza ancora più pesante.

gli articoli del mailonline sul principe harry

Volendo ripercorrere le tappe della battaglia legale e i motivi da cui è nata, bisogna di fatto risalire a un anno fa quando il Mail on Sunday ha pubblicato una serie di articoli su Harry, accusandolo apertamente di aver voltato le spalle ai Royal Marines, corpo dell'esercito in cui il Duca del Sussex ha prestato servizio e a cui è sempre rimasto molto legato.

principe harry 4

Un'accusa grave, corredata dai rumors circa la richiesta, da parte degli alti ufficiali, di togliere ad Harry il suo grado di capitano generale. Orbene, come ha specificato il legale di Harry, nessuna di queste accuse era vera: Harry ha sempre tenuto un rapporto strettissimo con i Royal Marines anzi, come definito davanti alla corte, il legame tra Harry e la British Army è "fuori discussione".

Gli articoli pubblicati dal tabloid, inoltre, non solo "hanno costituito un attacco personale alla figura del duca, ma hanno anche messo in dubbio il suo servizio al paese". Come non bastasse, sempre davanti all'Alta Corte, l'avvocato di Harry ha sottolineato come i due tabloid abbiano mentito a loro lettori a dicembre quando hanno annunciato una donazione agli Invictus Games per riparare alle falsità pubblicate.

principe harry 2

Donazione che, sempre secondo l'avvocato di Harry, non è mai stata fatta.

Quella donazione sarà quindi ora fatta da Harry che ha deciso di donare agli Invictus Games tutti i proventi della transazione "riparativa" il cui ammontare non è stato rivelato. E ancora manca il filone della causa di Meghan....

principe harry 3 harry e meghan markle meghan markle harry e meghan by osho la principessa diana, william e harry principe harry 1