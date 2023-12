SALVINI MASTICA AMARO: NIENTE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO (LA PRIMA A “BOCCIARE” IL DECRETO CUTRO NON CONVALIDANDO L'ARRESTO DI 4 MIGRANTI) - L’ISPETTORATO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA HA VISIONATO I SUOI INTERVENTI SUI SOCIAL, E ESAMINATO I FAMOSI TRE VIDEO CHE LA RITRAGGONO ALLA MANIFESTAZIONE DI CATANIA DEL 2018 CONTRO SALVINI, NON TROVANDO NULLA DI SCONVENIENTE - UN’EVENTUALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MUORE QUI. MA IL GOVERNO POTREBBE CAMBIARE LE NORME E PREVEDERE UN ILLECITO DISCIPLINARE DI “MANCATA TERZIETÀ” DEI MAGISTRATI

La giudice Iolanda Apostolico può tirare un sospiro di sollievo: l’Ispettorato del ministero della Giustizia ha passato al microscopio i suoi interventi sui social, e esaminato con particolare attenzione i famosi 3 video che la ritraggono alla manifestazione di Catania del 2018. Ebbene, nulla di sconveniente. Un’eventuale procedimento disciplinare muore qui.

E’ quanto scrive il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in risposta a una interrogazione del senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia. «Per quanto risulta dalle immagini, appare rimanere in silenzio per tutto il tempo del filmato; non è dato, inoltre, cogliere alcuna espressione visiva o gestuale interpretabile come manifestazione di adesione o di dissenso alla contestazione in atto». Le conclusioni del Guardasigilli inevitabilmente scontenteranno il vicepremier Matteo Salvini e tutta la tifoseria.

Ciò detto, per il futuro il ministro non esclude che si debba mettere mano alla normativa che riguarda i magistrati e l’esercizio del diritto di manifestare. Scrive infatti di voler ragionare sulla possibile reintroduzione nel nostro ordinamento (dopo che nel 2006 era stato previsto un divieto, poi abolito), tra i doveri del magistrato, del divieto di «tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria". […] Il […] magistrato secondo Nordio deve non solo essere imparziale, ma anche apparire come tale. La sola partecipazione a una manifestazione di piazza, potrebbe mettere in discussione questa ostentazione di terzietà. […]

