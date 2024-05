10 mag 2024 14:54

SALVINI È IN UN VICOLO “STRETTO” – I CANTIERI PER IL PONTE SULLO STRETTO NON APRIRANNO ENTRO L'ESTATE, COME VOLEVA IL “CAPITONE” PER GIOCARSI L'OPERA COME CARTA ELETTORALE PER LE EUROPEE. MA NON PARTIRANNO NEANCHE A SETTEMBRE: LA SOCIETA’ “STRETTO DI MESSINA” HA CHIESTO 4 MESI PER RISPONDERE ALLA VALANGA DI CHIARIMENTI SUL PROGETTO PRESENTATA DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE – LE RUSPE SI METTERANNO ALL'OPERA SOLO NEL 2025…