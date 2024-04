SAMBA PA MUSK - IL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA DEL BRASILE ALEXANDRE DE MORAES, PREPARA LA VENDETTA CONTRO IL PATRON DI "X", DOPO CHE QUEST'ULTIMO LO AVEVA ACCUSATO DI CENSURA PER AVER BLOCCATO ALCUNI ACCOUNT CONSIDERATI MEZZI PER GLI ILLECITI - DE MORAES HA ORDINANTO UN'INDAGINE SU MUSK E MINACCIATO DI PUNIRLO CON UNA MULTA DI 20MILA DOLLARI PER OGNI ACCOUNT RIATTIVATO SENZA PERMESSO - BOLSONARO IN DIFESA DI "MR. TESLA": "È UN MITO DELLA LIBERTÀ..."

1. BRASILE, GIUDICE ORDINA INDAGINE SU MUSK DOPO ATTACCHI

elon musk alexandre de moraes 4

(ANSA-AFP) - Un giudice della Corte suprema del Brasile ha ordinato un'indagine su Elon Musk dopo che il magnate ha criticato il magistrato e lo ha accusato di censura per aver bloccato account di social media sospettati di diffondere disinformazione. Il giudice Alexandre de Moraes ha accusato il proprietario di X di "strumentalizzazione criminale" della piattaforma, affermando che "il social network deve astenersi dal disobbedire agli ordini giudiziari, anche riattivando un account che la Corte suprema ha ordinato di bloccare".

elon musk risponde al tweet di alexandre de moraes

Moraes ha minacciato di punire la persona più ricca del mondo con una multa equivalente a circa 20.000 dollari per ogni account riattivato. Negli ultimi anni Moraes ha ordinato la sospensione degli account Twitter sospettati di diffondere disinformazione. "I social network non sono un territorio senza leggi", ha scritto il giudice nella sua ordinanza. A partire da sabato sera, Musk ha utilizzato X per lanciare una serie di attacchi contro Moraes. "Questo giudice ha sfacciatamente e ripetutamente tradito la costituzione e il popolo del Brasile. Dovrebbe dimettersi o essere messo sotto accusa", ha scritto il capo di Tesla e SpaceX

2. BOLSONARO, 'MUSK È UN MITO DELLA LIBERTÀ'

(ANSA) - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha definito Elon Musk un "mito della libertà" per il suo braccio di ferro con il giudice della Corte suprema di Brasilia, Alexandre de Moraes, accusato di censura per aver bloccato alcun account sul social X, di cui il magnate è proprietario.

elon musk jair bolsonaro

"La nostra libertà oggi, gran parte di essa, è nelle sue mani. L'azione che sta intraprendendo, quello che ha detto, non essersi lasciato intimidire e aver affermato che andrà avanti con questa idea di lottare per la libertà del nostro Paese", ha detto l'ex leader di destra, riferendosi a Musk, durante una diretta web. Bolsonaro ha poi definito "incredibile" lo scontro tra Moraes e Musk. "Questo caso che stiamo seguendo ha dell'incredibile, ma vi confesso che non è una novità per me. L'ho vissuto in prima persona", ha aggiunto l'ex capo dello Stato, indagato proprio da Moraes per presunto tentativo di golpe. (ANSA)

ARTICOLI CORRELATI

elon musk alexandre de moraes 1

elon musk alexandre de moraes 2

elon musk alexandre de moraes 3

alexandre de moraes