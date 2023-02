E A SAN VALENTINO CHE FANNO GLI EX TOTTI E ILARY? – IL PUPONE E NOEMI BOCCHI PASSERANNO LA GIORNATA DEGLI INNAMORATI INSIEME E, PER FESTEGGIARE, SONO PARTITI IN TRENO VERSO UNA META MISTERIOSA – ILARY BLASI SU INSTAGRAM PUBBLICA IL LAVORETTO REGALATO DALLA FIGLIA ISABEL. MA IL SUO FIDANZATO BASTIAN DOV'È? - VIDEO: QUANDO A SAN VALENTINO DEL 2021 TOTTI MANDÒ A QUEL PAESE ILARY

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI IN VIAGGIO A SAN VALENTINO

1. TOTTI E NOEMI, ECCO COSA FARANNO PER IL PRIMO SAN VALENTINO UFFICIALE

Estratto da www.corrieredellosport.it

Primo San Valentino ufficiale per la coppia Totti-Noemi. I due sono in viaggio per una destinazione ancora misteriorsa ma, considerando che sono in treno, non dovrebbe essere troppo lontana da Roma. In ogni caso, la coppia è partita oggi e Noemi ha pubblicato una storia in treno, taggando Totti, in cui ha immortalato un tavolino di un treno con un succo di frutta e della frutta secca. Come didascalia la scritta: "Buon San Valentino a tutti". Per loro, da coppia a tutti gli effetti, sarà speciale. […]

Estratto da www.leggo.it

BIGLIETTINO DELLA FIGLIA ISABEL ALLA MAMMA ILARY BLASI PER SAN VALENTINO

Ilary Blasi riceve un biglietto d'amore per San Valentino. La conduttrice di Canale 5 ha mostrato sui social un tenero biglietto a forma di cuore con su scritto "I love you". Non è però da parte sua per Bastian: il mittente del messaggio d'amore è Ilary stessa, che scrive nella sua Instagram story "by Isabel". La piccola di casa ha infatti voluto dedicare un pensiero alla sua mamma nel giorno della festa degli innamorati che la Blasi ha scelto di festeggiare in famiglia, con i suoi ragazzi. […]

bastian ilary totti e noemi