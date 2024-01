A SAN VALENTINO NON REGALATE MAZZI DI ROSE MA DI CICORIA! - SAPEVATE CHE LA PIANTA È UN POTENTE AFRODISIACO? I BENEFICI PER LA SALUTE, SONO NOTI DA TEMPO (GLI ANTICHI EGIZI LA USAVANO PER CURARE L'EMICRANIA), MA UN RECENTE STUDIO HA IPOTIZZATO CHE L'ACIDO CICORICO, PRESENTE ANCHE IN ALTRI VEGETALI, POTREBBE AVERE DEGLI EFFETTI MIRACOLOSI PER L'EROS...

Estratto dell'articolo di Carlo Ottaviano per “il Messaggero”

cicoria

Come essere trendy e contemporaneamente antichi? In pieno Veganuary il gennaio vegano che da dieci anni viene promosso in tutto il mondo la cicoria ci viene d'aiuto. Tanto povera quanto usata nelle tavole gourmet, è la pianta selvatica più consumata dagli italiani. Perfino a dileggio degli sconfitti che si sa si fanno il fegato marcio. Cicoria nelle aree più popolari della Lombardia è ancora sinonimo di perdente da quando i milanesi sbeffeggiarono i francesi dopo averli fermati nella battaglia di Ariotta nel 1513.

CICORIA

«Zuchoria! Zuchoria!», urlavano, suggerendo una buona tisana di cicoria per restare sereni. Del resto e questo lo certifica la scienza tutte le erbe amare sono un toccasana antinfiammatorio e depurativo per intestino, fegato e reni. Quinto Orazio Flacco ne consigliava un consumo quotidiano e ancora prima gli egizi la usavano contro l'emicrania. Più corretto sarebbe parlare di cicorie, perchè sono tante. […]

VARIANTI

CICORIA

Restiamo su quella più popolare. «È ottima anche cruda in insalata suggerisce Dafne Chanaz in Il prato è in tavola edito da Terra Nuova se vogliamo approfittare a pieno delle sue proprietà. Per mitigarne il sapore amaro possiamo marinarla oppure abbinarla per contrasto alle note pungenti del crescione o della rucola e alla dolcezza delle mele e di altri frutti». Al Centro Sud si consuma quasi esclusivamente cotta in acqua e poi ripassata in padella. Con i fagioli in Abruzzo, con le fave in Sicilia e Calabria, oppure saltata con olio, formaggio e pangrattato.

CICORIA

Nel purè di fave pure in Puglia, dove si usa per cucinare l'agnello nel coccio. La minestra maritata a base di cicorie e condita con sugo di pollo, è un tradizionale piatto di festa popolare in Basilicata. Ovunque al sud è usuale l'abbinamento con il peperoncino. […]

AMORE

Insomma, un ingrediente multitasking, perfino per una cenetta a lume di candela, visto che recenti studi ipotizzano che l'acido cicorico sia addirittura un potente afrodisiaco. […] E forse, in tempi anche di ristrettezze economiche, non è una cattiva idea per il prossimo, ormai imminente, San Valentino (con, a chiusura, un buon tradizionale amaro ovviamente di cicoria).

cicoria CICORIA