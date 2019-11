SANCHEZ, LA SENTI QUESTA VOX? SECONDO GLI EXIT POLL IN SPAGNA I SOCIALISTI IN TESTA, BOOM DELL'ULTRADESTRA DI VOX, TERZO PARTITO - RECUPERA IL PARTITO POPOLARE, CROLLA PODEMOS, LA MAGGIORANZA RESTA UN REBUS (SI PUO’ SEMPRE TORNARE ALLE URNE TANTO CI SONO ABITUATI)

Da repubblica.it

pedro sanchez

In Spagna i socialisti in testa ma senza maggioranza secondo il sondaggio a campione condotto dall'emittente Rtve. Il Partito socialista del premier uscente spagnolo, Pedro Sánchez, avrebbe tra i 114 ed i 119 seggi, ben al di sotto dei 176 necessari per la maggioranza assoluta, ed in calo rispetto ai 123 attuali. Segue il Partito popolare di Pablo Casado con 85-90 seggi, in crescita rispetto ai 66 attuali. Boom dell'ultradestra di Vox guidata dal presidente Santiago Abascal, che avrebbe tra i 56 ed i 59 seggi, più del doppio rispetto agli attuali 24.

Affluenza ancora in calo secondo la rilevazione delle 18: a quell'ora aveva votato il 56,86% degli elettori, rispetto al 60,74% registrato alle elezioni di aprile. Le urne si chiuderanno alle 20 in tutta la Spagna, mentre alle Canarie alle 21. Sullo sfondo ci sono le tensioni legate alla spinta separatista in Catalogna e al rafforzamento dell'estrema destra, che sul tema promette "maniere forti".

