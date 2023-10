sandro tonali 2

Estratto dell’articolo di Matteo Pinci per www.repubblica.it

[…] Due giorni dopo l’onta del sequestro dei suoi device a Coverciano, Sandro Tonali ha deciso: si autodenuncerà alla Procura federale, ammetterà delle responsabilità e quindi è probabile che confessi di aver puntato su partite di calcio. È la strada aperta da Nicolò Fagioli, l’uomo da cui tutto è nato con l’inchiesta dei pm di Torino per scommesse sui siti illegali, diventata in un amen uno tsunami sul calcio italiano.

nicolo zaniolo sandro tonali

Tonali è distrutto: tornare a Newcastle non lo ha alleggerito nemmeno un po’ di quel peso, e nemmeno confessare di avere una dipendenza, una malattia. E così con i suoi legali e l’agente ha deciso di fare tutto il possibile per rimediare. Perché salvare la faccia è impossibile, a questo punto. Ma si può provare a salvare almeno un po’ la carriera. Per evitare la squalifica di tre anni prevista dal codice di giustizia sportiva – e parliamo solo del minimo edittale – Tonali ha capito che l’unica strada è patteggiare per dimezzare la pena.

sandro tonali

[…] Tonali […] è l’unico nome che avrebbe fatto Fagioli, spiegando che proprio il milanista lo avrebbe aiutato a installare sul telefono l’applicazione per il gioco online. Nulla di più, nulla di meno. E tutto questo lascia spazio al giocatore del Newcastle per provare ad alleggerire la propria posizione, collaborando con i pm della Federcalcio […]

giulia pastore sandro tonali 3

[…] la violazione del divieto di scommessa corre sul filo di una fattispecie molto più seria: l’illecito sportivo. E non è necessario aver combinato una partita per incorrere in una accusa come questa: basterebbe ad esempio aver puntato su una propria ammonizione, e poi essere stato effettivamente ammonito, per essere accusato di aver “alterato lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”. Una accusa che espone un calciatore al rischio di una squalifica non inferiore ai quattro anni. Stesso discorso per un calcio d’angolo, o qualsiasi altra azione che incida sullo svolgimento della partita.

giulia pastore sandro tonali 1

[…] un ruolo centrale è quello degli agenti delle piattaforme illegali. […] ai grandi scommettitori applicano tariffe vantaggiose tagliando del 30 per cento le loro perdite: giochi 10 euro? Se perdi, è come se ne avessi giocati 7. Tutto si svolge su conti virtuali, spesso ricaricati da remoto e poi saldati in contanti. Ridurre le perdite di chi ha una dipendenza serve solo a incentivarne la voglia di giocare. Ma che succede se poi quelli non saldano? La risposta a molte rivelazioni è anche in questa domanda.