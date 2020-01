SANGUE IN CASCINA – UN’ANZIANA È STATA TROVATA MORTA IN UN AGRITURISMO VICINO A MILANO: ERA LEGATA A UNA SEDIA E AVEVA LA TESTA INCAPPUCCIATA – LA CASCINA È IN RISTRUTTURAZIONE E CI STANNO LAVORANDO SEI PERSONE: TRE MURATORI E TRE UOMINI CHE BADANO AGLI ANIMALI. I FIGLI AVEVANO VISTO LA DONNA IERI MENTRE ANDAVA A MESSA, POI… – VIDEO

Andrea Galli per www.corriere.it

podere ronchetto 10

Le numerose tracce di sangue ricoprono il pavimento del piccolo e tortuoso appartamento al piano terra di una cascina in ristrutturazione al «Podere Ronchetto» che nei progetti diventerà un agriturismo. Per adesso, l’ampio spazio in via Pescara 37, estrema periferia sud di Milano, è un parcheggio per camper.

podere ronchetto

La polizia ora sta indagando sulla morte di Carla Quattri, 90 anni, mamma dei gestori della struttura: l’anziana vittima è stata trovata dalla figlia alle 10 di domenica con numerose ferite alla testa, legata a una sedia. E le indagini della Squadra Mobile per omicidio partono proprio dai conducenti dei camper (tre se ne sono andati in nottata).

podere ronchetto 6

Sul pavimento evidenti segnali di trascinamento del corpo. Solo una la telecamera, posta all’ingresso, ma non è detto che sia funzionante. Tre i muratori che stanno lavorando alla ristrutturazione e altrettanti gli uomini che mandano avanti la cascina (di proprietà del Politecnico) badando agli animali. Insieme a loro, gli agenti stanno ascoltando i famigliari che abitano nella vecchia cascina. L’anziana era distesa a terra.

podere ronchetto 5

L’hanno vista per l’ultima volta ieri, alle 18, mentre andava a messa come ogni sabato. Sarebbe dovuta tornare in chiesa anche questa mattina. Non vedendola uscire di casa, la figlia si è preoccupata ed è entrata in casa. Il cancello della struttura rimane aperto anche di notte.

