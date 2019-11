SANGUE A ROMA: GLI ULTRAS DELLA LAZIO ACCOLTELLANO DUE TIFOSI SCOZZESI DEL CELTIC - L'AGGRESSIONE È AVVENUTA NELLA NOTTE IN UN PUB DI VIA NAZIONALE: SECONDO LE PRIME RICOSTRUZIONI C'È STATA PRIMA UNA RISSA DAVANTI AL LOCALE E POI L'ACCOLTELLAMENTO. I DUE NON SAREBBERO IN GRAVI CONDIZIONI

Da https://www.corrieredellosport.it/

Sono due i tifosi del Celtic soccorsi nella notte al centro di Roma dopo essere stati accoltellati da supporter della Lazio. A quanto ricostruito finora alla polizia, c'è stata prima una rissa davanti a un pub e poi l'accoltellamento. Soccorso uno scozzese 52enne nei pressi del pub e un altro 35enne in piazza Beniamino Gigli, poco distante da lì. Intanto ieri è scattato il piano di sicurezza per la partita di Europa League in programma stasera all'Olimpico.

Piano sicurezza

Controlli ferrei nella zona dello stadio e del centro di Roma, negli aeroporti e nelle stazioni, oltre che nei luoghi di ritrovo dei tifosi scozzesi. Già da ieri è in vigore il divieto di vendita di bottiglie in vetro per i locali. Il piano sicurezza è stato illustrato martedì pomeriggio durante un tavolo tecnico presieduto dal questore Carmine Esposito. Dalle 14.00 sarà in funzione il consueto punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese, da dove partiranno alcuni pullman che li scorteranno fino all'Olimpico.

