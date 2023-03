9 mar 2023 15:53

LA SANITÀ MADE IN ITALY SBARCA NEGLI EMIRATI ARABI – IL GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO APRE UNA “SMART CLINIC” AD ABU DHABI. UN PRIMO PASSO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL COLOSSO DELLA SANITÀ FONDATO DA GIUSEPPE ROTELLI, CHE REALIZZERÀ ANCHE LA “AMERICAN UNIVERSITY IN THE EMIRATES” A DUBAI: UN CAMPUS PER TREMILA STUDENTI, PER UN INVESTIMENTO DI 120 MILIONI DI EURO…