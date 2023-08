Estratto dell’articolo di Niccolò Dainelli www.leggo.it

Martina è un'influencer che fa discutere. Alla giovane non manca nulla: ha un corpo da far invidia che non perde l'occasione di sfoggiare sui social grazie a micro bikini davvero striminziti. E fin qui non ci sarebbe nulla da obiettare... ma molti utenti dei social proprio non riescono a sopportare quella sua caratteristica che è sempre più evidente: non si depila. I peli sotto le ascelle e quelli della zona inguinale a molti proprio non vanno giù e la insultano: «Sei disgustosa», ripetono nei commenti.

Martina su TikTok condivide spesso video di sé stessa e oltre al fisico scultoreo è quasi impossibile che l'occhio non caschi sulla peluria che ricopre le sue ascelle e che spunta dai bikini indossati. […]

Un atteggiamento, però, che ha scatenato molte polemiche. Sono tanti gli hater, infatti, che la criticano e la offendono. Ma lei non ha alcuna intenzione di smettere. «Adoro mostrare i miei peli e non ho alcuna intenzione di cambiare», ha dichiarato in un altro video cercando di placare l'ondata di odio social che l'ha travolta.

Travolta, sì, ma sicuramente non cambiata. «Le persone mi dicono che sono disgustosa perché ho i peli e li mostro a tutti, ma è la cosa più naturale del mondo.

Tutti hanno i peli e dobbiamo iniziare a sdoganare l'idea della donna sempre liscia e perfetta! E io sostengo questa lotta. Depilarsi è una cosa dolorosa e contro natura e io non lo faccio più da anni, ma questo non mi impedisce di mostrare il mio corpo e di essere apprezzata per quello che sono. A chi mi insulta dico che presto cambieranno idea. Una donna è molto più bella con i peli». […]

