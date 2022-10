23 ott 2022 19:47

SANTA MUERTE! GLI ZOMBIE TORNANO A CITTÀ DEL MESSICO - DOPO DUE ANNATE SALTATE PER LA PANDEMIA, TORNA LA PARATA PER I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DEI MORTI – LE STRADE DELLA CAPITALE SONO STATE PRESE D’ASSALTO DA ORDE DI MORTI VIVENTI, MASCHERE E I SOLITI SVALVOLATI – LA “ZOMBIE WLAK” È NATA NEL 2001 IN CALIFORNIA, MA È PARTICOLARMENTE SENTITA IN MESSICO PERCHÉ… - VIDEO