5 ott 2023 12:44

SANTANCHÈ IN “VISIBILIA” – LA PROCURA DI MILANO HA RITIRATO L’ISTANZA DI FALLIMENTO PER “VISIBILIA CONCESSIONARIA”, UNA DELLE QUATTRO SOCIETÀ FONDATE DALLA “PITONESSA” PER LE QUALI ERA STATA CHIESTA LA LIQUIDAZIONE – I MAGISTRATI HANNO PRESO ATTO DELLA MEMORIA DEI LEGALI, CHE HANNO DOCUMENTATO CHE L’AZIENDA NON AVREBBE PIÙ ALCUN DEBITO SCADUTO E NON PAGATO…