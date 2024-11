NON POTEVA ESSERE DI NESSUNO PERCHÉ È 'UN DIO SCESO IN TERRA'"

Estratto dell’articolo di Biagio Chiariello https://www.fanpage.it

A San Marco La Catola, in provincia di Foggia, Shivananda – al secolo Francesco Grassi di Martina Franca – promette di guarire le persone con il sesso. Le telecamere di "Zona Bianca", programma Mediaset, sono andate in Puglia per cercare fare luce sulla comunità spirituale entrata all'attenzione anche anche dalla procura locale, dove gli avvocati che rappresentano alcune donne allontanatesi dal gruppo hanno presentato diversi esposti.

Una ex adepta ha parlato al telefono con l'inviata di ‘Zona Bianca' per descrivere cosa accadrebbe all'interno della comunità, dove il presunto santone spingerebbe le donne ad avere rapporti sessuali con lui per liberare l'energia negativa presente nel loro utero.

“Sono stata lì sei mesi e ho avuto anche un rapporto molto vicino a lui, ci sono stati anche dei rapporti sessuali – esordisce la donna, che preferisce non rivelare la sua identità -. La verità e tutto quello che c'era dietro era sempre più chiara, così poi io me ne sono andata e ho cercato di svegliare gli altri". E spiega "È stata un'intimità consenziente perché non c'è nulla che lui faccia senza la tua volontà. Questo atto avviene tramite una grande manipolazione, tramite inganni".”

La donna racconta quindi come avviene "il trattamento all'interno del tempio". Dopo "l'imposizione delle mani e il contatto persistente dello sguardo", ha ammesso di sentirsi "un po' assuefatta e improvvisamente ho iniziato a provare un forte desiderio nei suoi confronti".

“Dopo questo trattamento mi manda dei messaggi dicendomi che aveva sognato che in un'altra vita io ero Maria Maddalena e lui era il Cristo. Finché un giorno mi chiama in camera e dice che mi deve parlare. Mi dice che dovevo guarire perché lui poteva farlo: io avevo un forte potere bloccato all'interno del mio utero. In modo molto romantico avviene questo atto sessuale e lui mi fa credere che io sia unica, però poi mette le mani avanti dicendo che non può essere di nessuno perché "io sono un Dio sceso sulla terra".” [...]

Zona Bianca ha però trasmesso anche la replica dello stesso santone, che respinge tutte le accuse: "Io non mi reputo, come mi avete descritto, un santone, un Messia, un guru del sesso: tutto questo è falso. Non sono qua né per ferire, per abusare, io faccio il mio mestiere, ho la mia famiglia e sto diventando papà", dice Shivananda

“Se Shivananda ha fatto violenza, la prima cosa quando esci da questo posto è andare in questura e denunciare quello che è accaduto. Io dico, state con Shivananda, provate a vivere con Shivananda", conclude.”

