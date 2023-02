IL NAPOLI NON SI FERMA: BATTE ANCHE L'EMPOLI E VOLA A +18: OSIMHEN REALIZZA IL GOL NUMERO 19 IN CAMPIONATO! "KVARA, LOOK THE LINE, CAZZO!" – ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO CON L'EMPOLI UNO SPALLETTI MANIACALE NELLA CURA DEI DETTAGLI RICHIAMA (IN UN MISTO DI INGLESE E TOSCANO) IL GEORGIANO PIZZICATO IN FUORIGIOCO E LO INVITA A STARE ATTENTO AL MOVIMENTO DEI DIFENSORI DELLA SQUADRA TOSCANA – OTTIMA LA PROVA DI KVARATSKHELIA CHE HA PROPIZIATO I DUE GOL DEL NAPOLI…