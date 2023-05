4 mag 2023 18:53

LO SAPETE CHE I CEREALI “KELLOGG’S” SONO STATI INVENTATI PER FAR PASSARE LA VOGLIA DI FARE SESSO? - JOHN HARVEY KELLOG PASSÒ TUTTA LA VITA A CERCARE UN CIBO CHE PLACASSE LA VOGLIA DEGLI ONANISTI DI SMANACCIARSI O DELLE COPPIE DI DARE "SFOGO" ALLA LORO PASSIONE - LUI SI SPOSÒ MA NON FECE MAI SESSO CON SUA MOGLIE PER MOTIVI RELIGIOSI. DOPO ANNI DI RICERCHE PENSÒ CHE I CEREALI FOSSERO ANTI-AFRODISIACI A TAL PUNTO DA SMORZARE OGNI PULSIONE SESSUALE…