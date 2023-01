SAPETE CHE FINE HA FATTO L’EX MINISTRO DANILO TONINELLI? ORA FA L’ASSICURATORE E NEI WEEKEND FA LO YOUTUBER - “SONO TORNATO A LAVORARE PER UNA IMPORTANTE COMPAGNIA ASSICURATIVA. FACCIO LA SPOLA TRA CREMONA E GLI UFFICI DI MILANO E ROMA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SVOLGO IL MIO IMPIEGO, MENTRE DI SERA E NEL WEEKEND MI DEDICO AL MIO CANALE YOUTUBE CHE FA OLTRE 100MILA VISUALIZZAZIONI A SETTIMANA” - L’EX MINISTRO HA ANCHE LANCIATO UNA CAMPAGNA PER SOSTENERE IL SUO CANALE DI "CONTROINFORMAZIONE" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per www.corriere.it

DANILO TONINELLI

«I colleghi? C’è molta curiosità e voglia di capire cosa accade dentro i palazzi. Mi hanno fatto molte domande su come è questo politico o quest’altro. C’è da parte loro molto rispetto nei miei confronti per quello che ho fatto. Un collega in particolare che usa il monopattino mi adora per averlo reso un mezzo di trasporto utilizzabile»: a parlare è Danilo Toninelli , ex ministro delle Infrastrutture del governo gialloverde, volto storico del Movimento e tuttora probiviro M5S.

L’ex parlamentare lombardo non si è potuto ricandidare come molti altri Cinque Stelle per via del tetto dei due mandati imposto da Beppe Grillo e racconta al Corriere: «La vita fuori dai palazzi della politica sta andando molto bene. Ero preparato al ritorno alla routine di prima […]». […] «Sono tornato a lavorare per una importante compagnia assicurativa» […]

Una vita da pendolare in treno: «Faccio la spola tra Cremona e gli uffici di Milano e Roma». «Dal lunedì al venerdì svolgo il mio impiego, mentre di sera e nel weekend mi dedico al mio canale Youtube che fa oltre 100mila visualizzazioni a settimana», […] nel frattempo l’ex ministro è diventato youtuber e ha anche lanciato una campagna per sostenere il suo canale […]

[…] «Così continuo a fare politica», dice l’ex ministro, anche se precisa che non ha abbandonato le riunioni con attivisti e militanti […] benedice il tetto dei due mandati nonostante questo lo abbia tagliato fuori da una possibile rielezione […] È soddisfatto della linea attuale del Movimento? «Sono soddisfatto perché sono state rispettate le regole fondative». […] «In questo momento bisogna avversare le tematiche di questo centrodestra che sono agli antipodi del dna del Movimento[…]». […] «Tutto ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto […] ritenendolo giusto per quei determinati momenti storici. Valutare certe scelte con oggi è fuorviante». […]