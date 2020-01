LO SAPETE CHE C’È UNA CITTÀ AMERICANA DISPOSTA A SGANCIARE 10 MILA DOLLARI PER CONVINCERVI A TRASFERIRVI? IL SINDACO HA VOLUTO TENTARE QUESTA MOSSA PER ARGINARE LO SPOPOLAMENTO: L'OBIETTIVO È PORTARE ALMENO 250 NUOVI RESIDENTI ENTRO LA FINE DEL 2020 – IL PROGRAMMA OFFRE UNO SPAZIO GRATUITO IN CENTRI DI CO-WORKING E PROPONE ASSISTENZA NELLA RICERCA DI UN APPARTAMENTO A PREZZI MODICI… VIDEO

Enrico Chillè per "www.leggo.it"

tulsa 8

Incentivi contro lo spopolamento: un fenomeno che, da qualche tempo, coinvolge tanti piccoli centri, anche in Italia, alle prese con un esodo della popolazione ormai storico. Si pensi, ad esempio, a tanti borghi antichi che, in tutta Europa, tentano di cercare nuovi residenti offrendo case a titolo quasi gratuito. Una scelta che sembra aver convinto molti, al punto che anche la città di Tulsa, negli Stati Uniti, ha deciso di ricorrere ad una mossa analoga.

tulsa 7

Tulsa è la città più popolosa dello stato dell'Oklahoma, anche più della capitale, Oklahoma City. Ormai prossima al bicentenario della fondazione, questa città è nota soprattutto per le sue industrie, concentrate prevalentemente nel settore energetico, ma negli ultimi decenni ha registrato un vero e proprio spopolamento, specialmente nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Con una popolazione complessiva che supera appena i 400mila abitanti, questa città non può certo reggere la concorrenza, a livello economico, delle grandi metropoli statunitensi. Ed è per questo che l'amministrazione ha deciso di correre ai ripari.

tulsa 9

Il sindaco di Tulsa, il repubblicano George T. Bynum, ha promosso una campagna chiamata 'Tulsa Remote', tanto ambiziosa quanto attrattiva. Per chi è disposto a trasferirsi immediatamente a Tulsa, l'amministrazione concede 10mila dollari (poco più di novemila euro) per coprire le spese per il trasferimento in città. Il programma è rivolto soprattutto ad autonomi e dipendenti impegnati nel telelavoro, a cui viene anche offerto uno spazio gratuito in alcuni centri di co-working.

tulsa 5

Inoltre, l'amministrazione propone assistenza nella ricerca di un appartamento a prezzi modici. I requisiti principali per aderire sono: la maggiore età, possedere un permesso di lavoro valido per gli Stati Uniti e poter trasferirsi in città entro sei mesi. Lo riporta, tra gli altri, anche la CNN.

tulsa 3

L'obiettivo dichiarato di questa campagna è portare almeno 250 nuovi residenti entro la fine del 2020. Il direttore esecutivo del programma, Aaron Bolzle, ha spiegato: «La nostra missione è sempre stata portare nuovi e talentuosi residenti a Tulsa, rimuovendo ogni barriera sociale e facendoli diventare parte integrante della nostra comunità». Per aderire al programma, e per ottenere maggiori informazioni, è possibile registrarsi sul sito ufficiale di 'Tulsa Remote'.

tulsa 4 tulsa 2 tulsa 1 tulsa 6