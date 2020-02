SAPETE COME RIFIUTARE LA VOSTRA PARTNER SENZA FARLA INCAZZARE E DOVER PASSARE LA SERATA A SCUSARSI? PUÒ CAPITARE ANCHE ALL’UOMO DI AVER AVUTO UNA BRUTTA GIORNATA E DI TIRARSI INDIETRO, MA PER LE DONNE ESSERE RESPINTE RAPPRESENTA UNA SORTA DI PSICODRAMMA – PER EVITARE CHE LA VOSTRA PARTNER ENTRI IN CRISI ESISTONO DEI TRUCCHETTI PER RASSICURARLA: A VOLTE BASTA ESSERE SINCERI FACENDO ATTENZIONE ALLE PAROLE, ALTRE VOLTE IL SEGRETO È…

Sophia Benoit per "www.gqitalia.it"

Sesso e rifiuti. È un'esperienza familiare a tutti noi: il tuo viaggio di rientro a casa è durato più di un'ora, invece dei soliti 35 minuti, cosa che non ti ha per niente aiutato a calmarti, dopo che il tuo capo ti ha urlato per un casino che non era colpa tua e hai saltato il pranzo per risolverlo.

Inoltre, ieri ti sei allenato molto e potresti avere il raffreddore, ma non puoi ancora dirlo. Ad ogni modo, alla fine della giornata torni a casa sentendoti un po' una mela grattugiata: vuoi solo guardare The Bachelor e lamentarti di Hannah Ann, ma la tua partner ha un'altra idea.

Ti sta facendo gli occhi dolci, passando le mani su tutto il tuo corpo e sussurrandoti all'orecchio quanto è stata eccitata tutto il giorno al lavoro a pensare al tuo corpo e sai cosa succede: vuole fare sesso. Sì, proprio adesso. Questo tipo di urgenza del «ho bisogno di te» normalmente, come letteralmente in qualsiasi altro momento, sarebbe più che benvenuta. Ma in questo momento sembra... come se ti richiedesse un grande sforzo.

Sei stanco e affamato e davvero irritabile da morire, così fai uno scatto e dici: «Posso avere cinque minuti per rilassarmi quando torno a casa?». Immediatamente, vedi l'eccitazione svanire dagli occhi della tua partner, prima che si girino, completamente avviliti. Fanculo.

Ora hai ferito i sentimenti della tua partner e stai trascorrendo del tempo che avresti potuto usare per mangiare una Lean Cuisine (cena surgelata, ndt) chiedendole scusa.

Ovviamente, sebbene comprensibile, è spiacevole e talvolta doloroso essere rifiutati quando si tenta di iniziare un rapporto sessuale con il proprio partner. D'altra parte, non è nemmeno bello essere quello che rifiuta - non vuoi deludere la tua partner o farla sentire indesiderata. Nel tentativo di evitare questi sentimenti negativi, fare sesso spesso è un modo per alleggerire la situazione.

Molte persone temono che se rifiutano il sesso troppo spesso, il loro partner smetterà di provarci del tutto, quindi forse acconsentono al sesso per cui non sono dell'umore per evitare di deludere il loro compagno. Ma, alla fine, i ricercatori hanno scoperto che fare sesso per evitare problemi di relazione faceva più male di quanto aiutasse, specialmente nelle relazioni con sesso meno frequente.

La soluzione? Scopri come rifiutare il tuo partner in un modo che non lascerà sentimenti negativi nei confronti dell'altro per il resto della notte.

Certo, c'è un oceano di differenza tra l'essere dell'idea di fare sesso, ma non essere ancora completamente eccitati, e il non voler affatto fare sesso. Il sesso in cui uno o entrambi i partner non sono dell'umore giusto per iniziare (ma sono ancora in procinto di scherzare e vedere come va) è stato soprannominato «sesso di mantenimento». Alcune coppie programmano il sesso di mantenimento, e altri si imbattono in esso quando una persona preferirebbe finire di leggere Long Bright River di Liz Moore piuttosto che sentirsi a disagio alle 22 un mercoledì.

Molte donne, in particolare, sono state spinte dalla società a credere che gli uomini eterosessuali vogliano i loro corpi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che è ovviamente uno stereotipo ingiusto, e può rendere l'essere rifiutata dagli uomini molto più emotivamente carico. Ma anche nelle più sane e reciprocamente focose relazioni, le pulsioni sessuali non sempre coincideranno, motivo per cui è fondamentale che le coppie capiscano come comunicare «Mmmmm, non stasera tesoro» nel modo giusto.

La chiave per dire di no senza mandare la persona amata in una spirale di insicurezza ha tutto a che fare con il modo in cui avviene il rifiuto. La gentilezza è equivalente a; vuoi far uscire lentamente l'aria dal pallone sessuale del tuo partner piuttosto che pungerlo con un ago. Ecco come farlo nel modo giusto.

Dillo in modo cristallino al 100% che non vuoi fare sesso

Prima di tutto, non hai mai bisogno di un motivo per rifiutare il sesso, allo stesso modo in cui non hai bisogno di un motivo per non voler mangiare cereali a colazione. Se hai voglia di trovare una ragione, fantastico, ma non sei e non dovresti sentirti obbligato. Inoltre, non devi confondere: lei è la sola persona con cui hai una relazione sessuale! Sii onesto e sii chiaro.

Non lasciare spazio all'altra persona di pensare che desideri solo un po' di aiuto per entrare nell'umore se, in realtà, non sei affatto dell'umore. Puoi semplicemente iniziare con alcune variazioni su «Hey, non ho voglia di fare sesso stasera».

Riconosci e incoraggia l'intimità del momento

Vogliamo tutti essere desiderati, e in particolare vogliamo essere desiderati sessualmente. Parte di ciò che fa schifo rispetto al rifiuto sessuale è che non sei solo rifiutato per la connessione fisica, ma anche per quella emotiva.

Uno studio ha dimostrato che gli effetti negativi dell'essere respinti da un partner durano più a lungo degli effetti di benessere quando il partner dice sì al sesso. Nel frattempo, i partner che accettano o rifiutano si sentono ancora abbastanza bene, probabilmente un sottoprodotto del sentirsi desiderato dall'altra persona.

Quindi fai sapere alla tua partner che la ami e la desideri ancora, anche se non vuoi fare sesso in questo momento. Ovviamente, lei partner razionalmente lo sa, ma vuoi farla sentire desiderata poiché ha appena espresso il desiderio per te. Se ti va, un altro tocco fisico che non sia sessuale di solito funziona bene: cose come sfregamenti alla schiena, abbracci o una mini pomiciata.

In caso contrario, puoi raggiungere lo stesso obiettivo verbalmente. Siediti con una bottiglia di vino e parla della tua giornata! Non è complicato: lei vuole connettersi con te, cerca di non chiudere quella parte.

Suggerisci qualcos'altro che ti va

Se sei davvero in un brutto momento e non vuoi assolutamente avere nulla a che fare con la tua partner, dovrai fare qualcosa per addolcirti. Forse suggerisci qualcosa che al tuo partner piace fare, ma suggeriscilo per un'altra volta. «Mi dispiace, sono sicuro che questo è deludente, ma ho davvero solo bisogno di stare da solo in questo momento.

Ti amo moltissimo e spero che questo fine settimana possiamo ___». Riempi lo spazio vuoto con qualcosa che a voi due piace, sessuale o no. «Coccole sul divano e finiamo Ramy», per esempio.

Tuttavia, puoi anche suggerire qualcosa di sessuale se vuoi! Solo perché non vuoi avere un rapporto completo proprio qui e ora non preclude necessariamente altre attività adiacenti al sesso. Forse sei troppo stanco per fare un buono sforzo, o forse sai che non sarai in grado di diventare duro perché ti sei appena masturbato dieci minuti fa.

Qualunque sia il motivo, puoi dire esattamente per cosa stai giocando. «Non ho voglia di fare sesso adesso, ma mi piacerebbe farmi una doccia bollente con te», funziona perfettamente.

Qualunque cosa tu faccia, per favore non essere il tipo di uomo che guarda il suo telefono borbottando: «Non stasera piccola. Forse un'altra volta», mentre la tua partner fa uno spogliarello sexy. Quel tizio è il peggiore.

