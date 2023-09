SAPETE COME SI CUCINA UN UOVO IN CAMICIA? GUARDATE LA RICETTA DELLO CHEF STELLATO PAUL FOSTER, CHE IN UN VIDEO SU TIKTOK HA SVELATO I SEGRETI DEL PIATTO CHE METTE IN DIFFICOLTÀ MIGLIAIA DI CUOCHI IN ERBA – SE IMPAZZITE PER CREARE IL VORTICE PERFETTO NEL PENTOLINO, STATE SOLO PERDENDO TEMPO – MA SOPRATTUTTO METTETE AL BANDO L’ACETO CHE… - VIDEO

DAGONEWS

uovo in camicia dello chef paul foster 1

Sapete come si cucina un uovo in camicia? Guardate la ricetta perfetta dello chef stellato Paul Foster, 40 anni, che dirige il raffinato ristorante Salt a Stratford-upon-Avon, che ha pubblicato un video su TikTok per aiutare gli chef in erba.

«Ti mostrerò come preparare l'uovo in camicia perfetto in due minuti. Tutto quello di cui hai bisogno è un pentolino. Non aggiungere aceto. Qualunque cosa ti dica la gente, non ne hai bisogno. Un pizzico di sale. Un uovo il più fresco possibile - a temperatura ambiente - mettetelo in un colino per eliminare eventuali pezzetti acquosi dell'albume. Imposta il timer a due minuti, ma potrebbe volerci più tempo. Non allontanatevi dalla cucina durante la cottura.

uovo in camicia dello chef paul foster 3

L’aceto? Guarda come quell'acqua non bolle: non c'è aceto lì dentro. Non è diventato tutto schifoso e non avrà un sapore di merda. Quando ero un giovane chef mi è stato mostrato come usare l'aceto, ma ho imparato un modo migliore. Questo è il modo migliore». Come consiglio successivo, suggerisce di scolare l'uovo in camicia su carta da cucina invece che sul pane tostato, per evitare che si inzuppi.

uovo in camicia dello chef paul foster 2