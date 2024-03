SAPETE COS'È "NOI È, IO SONO"? E' UNA SETTA CHE RIFIUTA OGNI AUTORITÀ STATALE E OGNI REGOLA, LEGGI E TASSE COMPRESE, CHE IN ITALIA CONTA PIÙ DI 10 MILA MEMBRI - A BRESCIA UNA DONNA APPARTENENTE AL GRUPPO HA MOSTRATO AI VIGILI UNA PATENTE FAI-DA-TE FIRMATA CON IL SANGUE – LORO NON HANNO DOCUMENTI UFFICIALI MA UN “UNIVERSAL PASS” AUTOPRODOTTO CHE ESIBISCONO COME FOSSE UNA CARTA D’IDENTITÀ...

Sono una costola italiana dell’americana One People, che nel nostro Paese ha ormai un piccolo seguito. Ci sono circa 10mila adepti e l’impressione è che, dopo la pandemia da Covid, le persone che si avvicinano a questa organizzazione sono in aumento.

Si tratta di una sorta di setta complottista, anche se loro non amano etichette e si definiscono «l’insieme di uomini e donne vivi e autodeterminati». Si chiamano “Noi è Io sono” e conta alcuni seguaci anche nel Bresciano. Tra loro c’è una donna sessantacinquenne che vive in provincia la quale, nell’arco di un mese, è stata fermata due volte dagli agenti della polizia locale.

In entrambi i casi, prima a Roè Volciano e poi a Rezzato, le forze dell’ordine hanno appurato che la donna alla guida di una utilitaria era in possesso di una patente «fai da te» firmata col sangue. Una situazione monitorata dalle forze dell’ordine e sulle chat Telegram appare qualche commento alla notizia: «Coi giornali ci faccio i cappelli, non li leggo», scrive un certo Tito. Qualcuno, sempre nelle chat, parla di «legge naturale o giusnaturalismo».

E a quanto pare non sarebbe l’unica bresciana ad essersi avvicinata a questo credo. Si incontrano su Zoom e dialogano tra loro sui canali Telegram (dove esiste una chat nazionale) e poi sono suddivisi per regione. «Terra Lombarda», con tanto di referenti, è il gruppo che racchiude i seguaci che vivono in Lombardia. Ci sono milanesi, bergamaschi, mantovani ma anche bresciani.

“Noi è, Io sono” è un’organizzazione nella quale i membri sono accomunati dal rifiuto di ogni autorità statale e di ogni regola, leggi e tasse comprese. Dunque non pagano alcune imposte, oltre ad autoprodursi — come si può notare sul loro sito internet — alcuni documenti come la patente di guida. Di recente, ovvero il 10 marzo, in un agriturismo in provincia di Milano si è svolto un incontro informativo «con uomini e donne in cammino verso il risveglio».

Nel Bresciano si registra un altro episodio, seppur non recente ma che certifica la loro presenza. È accaduto a Provaglio d’Iseo dove due adepti (con due testimoni) hanno presentato una denuncia-querela, alla stazione dei carabinieri, contro E.On Energia che ha staccato la corrente per un presunto mancato pagamento delle bollette.

Le quattro persone di Provaglio e Rodengo, ma nate tra Brescia e Leno, hanno firmato i documenti col sangue e si sono presentate in caserma con un «universal pass», affiancando al loro nome «uomo e donna viva». […]

[…] Nelle chat c'è un pò di tutto. Ci sono i fan di fleximan. «Iniziano a capire quali sono gli obiettivi da colpire», scrive Leonardo che posta una fotografia dell'ennesimo autovelox abbattuto. E poi c'è chi chiede aiuto agli altri adepti per il pignoramento della propria abitazione, anche se la richiesta non sembra sia stata accolta dai gestori della chat: «Ho in corso un pignoramento della casa - scrive Sabrina - dopo che, negli anni, mi sono stati pignorati conto corrente e auto, ancora bloccati e inutilizzabili. A dicembre 2023 ho dovuto accordarmi in extremis, sotto ricatto e minacce di sfondarmi la porta e trovarmi fuori casa, ad intraprendere la conversazione del debito». […]