SAPETE COSA ACCADDE A OZZY OSBOURNE QUANDO MORSE UN PIPISTRELLO E GLI STACCO’ LA TESTA? GLI FECERO L’ANTIRABBICA, PIU’ PUNTURE SU OGNI CHIAPPA, PER UNA SETTIMANA! - OZZY OSBOURNE NON SI È AVVENTATO SOLO CONTRO UN INNOCENTE PIPISTRELLO, MA HA FATTO STRAGE DI GATTI, E POLLI, E LA SUA PASSIONE PER LE TESTE PENNUTE È RECIDIVA: STACCO’ LA TESTA A UNA COLOMBA - BARBARA COSTA: “C’ERANO TESTIMONI CON SCHIZZI DI SANGUE E PEZZI DI COLOMBA ADDOSSO. UNA DEI PRESENTI HA VOMITATO. C’È CHI È SVENUTO…”

Barbara Costa per Dagospia

ozzy e thelma nozze

Che ti succede se afferri e mordi e stacchi la testa a un pipistrello? Che ti fanno l’antirabbica, più punture su ogni chiappa, per una settimana. Se poi in clinica ci entri “a quattro zampe, abbaiando”, e nemmeno l’hai capito, che hai staccato la testa a un pipistrello vero (“l’hanno tirato sul palco, credevo fosse un f*ttuto giocattolo! Solo quando l’ho sentito in bocca, caldo, e ho sentito il sangue… o caz*ooooo!!!”), è perché da un fattone esagerato come è stato, fino ai 66 anni (circa), Ozzy Osbourne, ci si aspetta questo, e altro.

ozzy osbourne tatuaggio

Si perde tempo a chiedersi come ha potuto, come è stato possibile: se avete stomaci forti e non vi impressiona niente, e ne volete sul serio sapere, leggetevi "Ozzy. La Storia", biografia di Ozzy scritta da Ken Paisli, in nuova edizione per il Castello Editore. Perché Ken Paisli è un fan che non gli fa sconti. Ozzy Osbourne non si è avventato solo contro un innocente pipistrello, ma ha fatto strage di gatti, e polli, e la sua passione per le teste pennute è recidiva.

ozzy e sharon osbourne figli

Prima del pipistrello, è toccato a una povera colomba finire con il collo staccato a morsi da Ozzy. La differenza col pipistrello sta che la colomba la sua fine atroce l’ha subita per i media. Paisli è netto: è stata Sharon, manager e seconda moglie di Ozzy, a organizzare tutto. A pianificare tutto: “Ha avvertito ogni giornale del Paese”. E infatti: che te lo porti dietro a fare, un fotografo, in una riunione di routine coi discografici? E che te le porti a fare, nella stessa, due colombe, nella giacca?

ozzy con i motley crue

Te le porti per ammazzarle a morsi davanti a tutti ma soprattutto davanti al fotografo pronto a scattare e a garantirti horror pubblicità. Non c’è stato testimone del piumato omicidio che coi giornalisti sia stato zitto, testimone con schizzi di sangue e pezzi di colomba addosso. Una dei presenti ha vomitato. C’è chi è svenuto. La seconda colomba è riuscita a scappare.

La storia di Ozzy Osbourne, icona rock senza bisogno di proemi, è spietatamente la storia di Sharon, architetto di mattane insensate a uso dei media, e dell’Osbourne cassaforte. Non che Ozzy prima di Sharon sia stato un santo: lui è “perennemente bollito di coca, speed, amfe, barbiturici”, LSD, torte all’hashish (fatte da Thelma, la sua prima moglie), Quaalude, Mandrax, casse di birra, e super alcolici.

ozzy e sharon osbourne nozze

Ozzy “beve fino ad annientarsi”. Ozzy tira talmente tanta coca che “in fondo alla gola gli si crea una palla vischiosa e bianca, e quasi muore soffocato”, ma lo salvano i medici, inorriditi. E Ozzy “piscia nelle caraffe”, e lecca la sua pipì, e quella dei Mötley Crüe, e sì, “ha sniffato formiche, una fila intera”, come ha pure “cagato sul pavimento, per poi decorarci le pareti”, e nelle scarpe (altrui).

Che “a 30 anni”, quando se lo è preso, “Ozzy era un relitto umano”, Sharon lo sapeva benissimo. Che lei abbia raccontato in ben tre autobiografie del loro amore sincero, ok. Ma che lei sia uno squalo del business, e abbia sempre saputo come impiegare i media per la grana, chi lo mette in dubbio? Paisli li smaschera. Vi ricordate il semi reality "The Osbournes"? Quello strapremiato, stralodato, e tuttora cercato, e visto, sul web… Tutto falso. Tutto quel reality, è un falso. Seppur ad hoc tagliato e montato, quel che si vede è un bluff: in ogni puntata, “Ozzy era fuori”, era sbronzo totale: “Si è sconvolto per tutti gli anni in cui stavamo girando. Non è stato sobrio un giorno”.

ozzy e sharon osbourne 2

Beveva “nell’unica stanza senza telecamere”. E "The Osbournes" è falso nel rapporto tra Osbourne: la primogenita Aimee, contraria al reality, è stata "gentilmente" mandata via, per girare il reality, e per questo non ha parlato coi genitori per anni: “Li ho odiati. È per mio padre, che mi dispiace, per come è stato deriso. Dopo tutto il suo lavoro, il ruolo che ha nella storia del rock, verrà ricordato per questo?”. E gli altri due figli, Kelly e Jack: nel reality, “Kelly è dipendente da Vicodin, 50 pillole al giorno” (ci son voluti tre rehab per uscirne), e “Jack dall’ossicodone, e dall’alcool”.

ozzy osbourne gen 2024 by rolling stone uk

"The Osbournes" ha regalato notorietà a Sharon, aprendole una carriera televisiva. Ma ha pure portato a un quasi divorzio, tra lei e Ozzy. Non li hanno divisi le migliaia di corna che Ozzy ha messo a Sharon con donne e groupie di ogni sorta e virus venereo (ma da che parte guardava, Sharon, quando Ozzy, a ogni fine tour, doveva farsi di penicillina?), né l’unico corno che Sharon ha messo a Ozzy, con Randy Rhoads, chitarrista e coautore di Ozzy nonché uno dei suoi migliori amici.

ozzy e sharon osbourne 3

Sharon ha lasciato – però poi ripreso – Ozzy quando ha scoperto che lui, a 65 anni suonati, e nonno, lontano dagli eccessi dopo non so quanti rehab, quante terapie, s’è rimesso di coscienza a drogarsi di “Ritalin, Valium, pasticche di speed fatte passare per quelle per la pressione alta”, e “a bere l’impossibile”.

ozzy nude 1 sharon e ozzy osbourne anni 80 ozzy osbourne 1969 ozzy osbourne anni 80 ozzy black sabbath dischi ozzy osbourne 2 ozzy osbourne 1969 (1) ozzy osbourne dischi ozzy con i motley crue 1984 ozzy e sharon osbourne 4 ozzy e sharon osbourne 5 ozzy osbourne flying high again ozzy e sharon osbourne ozzy osbourne gen 2024 by rolling stone uk 1 ozzy e sharon osbourne ozzy e sharon osbourne matrimonio ozzy con i motley crue 1984 (1) ozzy la storia cover 2024 sharon e ozzy osbourne ozzy osbourne sharon e ozzy osbourne 1 ozzy osbourne 1 ozzy e sharon osbourne 1