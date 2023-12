SAPETE COSA VOGLIONO LE DONNE PER NATALE? UN CAZZO DI ORGASMO! – IL 58% DELLE SIGNORE RIVELA DI NON RIUSCIRE A RAGGIUNGERLO DURANTE IL SESSO E PREFERISCE AFFIDARSI A UN VIBRATORE – I MOTIVI? LA SEXPERTA TRACEY COX HA INDIVIDUATO ALMENO QUATTRO RAGIONI PER LE QUALI UNA DONNA NON RIESCE A GODERE – TUTTI I CONSIGLI PER GODERE SENZA STRESS...

DAGONEWS

orgasmo femminile (15)

L’ansia da orgasmo è in aumento. Il 58% delle donne afferma che lo stress e l'ansia sono la ragione per cui non raggiungono l'orgasmo con il proprio partner.

La maggior parte delle donne ci riesce da sola, grazie soprattutto all'invenzione e alla normalizzazione dei vibratori. Quasi tutte le donne possono raggiungere l'orgasmo utilizzandone uno perché la vibrazione è uno dei modi più efficaci per stimolare il clitoride.

Avere un orgasmo con un partner è un'esperienza completamente diversa. Il semplice fatto di avere qualcuno lì che ti guarda e che è coinvolto nel processo che ti fa raggiungere l'orgasmo significa ansia da prestazione. Aggiungi tutte le aspettative sul sesso e inizi a capire perché ci sono così tanti problemi. La sexperta Tracey Cox ha individuato le quattro ragioni che impediscono alle donne di godere.

orgasmo femminile (6)

Aspettative

Aspettiva uno: Una “vera” la donna sarebbe in grado di raggiungere l'orgasmo attraverso la penetrazione.

Non lo includo nemmeno nell'elenco dei motivi perché sicuramente ormai tutti sanno che solo il 20% delle donne raggiunge l'orgasmo solo attraverso la penetrazione. (La penetrazione vaginale con un pene non fornisce una stimolazione sufficiente del clitoride interno ed esterno per provocare un orgasmo.)

Aspettativa due: dovrebbe avere un orgasmo ogni volta che fa sesso.

orgasmo femminile (19)

Perché? Perché la maggior parte degli uomini lo fa. Non sorprende che le lesbiche abbiano un’ansia da orgasmo molto più bassa rispetto alle coppie eterosessuali. Le donne capiscono che per noi l'orgasmo non è automatico come lo è per gli uomini, quindi non si offendono se ciò non avviene.

Ecco i motivi più comuni per cui le donne non raggiungono l'orgasmo con i loro partner (maschi) e come risolverlo.

Non essere in grado di rilassarsi col proprio partner

Alcune donne sono timide sessualmente. Altre trovano difficile rilassarsi durante il sesso perché sono preoccupate del loro aspetto e delle loro prestazioni. Se passi il tempo durante il sesso guardandoti in modo critico, è improbabile che sia divertente o soddisfacente.

orgasmo femminile cunnilingus

Altre donne sono sessualmente sicure ma non amano perdere il controllo. Ci viene insegnato ad avere il controllo in ogni altro aspetto della vita, non c'è da meravigliarsi che troviamo difficile spegnerci a letto. A volte il problema è la fiducia.

Se non hai fiducia che il tuo partner faccia sempre la cosa giusta per te, non ci si sentirà abbastanza sicure per rilassarsi veramente e lasciarsi andare.

Come risolverlo: libera la tua mente e ti godrai gli orgasmi. Per impedire al tuo cervello di vagare in pensieri dannosi, devi distrarlo. Un modo per farlo è essere presenti nel momento.

orgasmo femminile (23)

Stabilisci un contatto visivo con il tuo partner, guarda il suo corpo, digli quanto è bello quello che sta facendo. Più sei attivo a letto, meno probabilità avrai di cadere nell'ansia. Se ti ritrovi ad essere autocritica, dì qualcosa ad alta voce per rompere l’imbarazzo. «È fantastico» o «Sei così sexy in questo momento». Se ti sembra troppo difficile, fai qualche respiro profondo, dicendo mentalmente a te stesso: "Inspira, espira". Oppure pensa a qualcosa che ti ecciterà sicuramente.

Sentirsi sotto pressione per l’orgasmo

Molto spesso è il nostro partner che impedisce il nostro orgasmo perché lo desidera troppo.

Vuole che tu goda e l'orgasmo ne sembra la prova. Ma non è solo generosità: si tratta anche di ego e insicurezza. Più l'uomo è insicuro, più importante sarà il tuo orgasmo. Darti un orgasmo è una testimonianza della sua virilità: un segno di approvazione che è un buon amante, sa cosa sta facendo. Se non ci riesce vuol dire che è un cattivo amante

orgasmo femminile

Sapere che il tuo partner ha bisogno che tu raggiunga l'orgasmo per dimostrarsi adeguato come amante è l'equivalente di gettare un secchio di acqua fredda sul letto. Sembra una ricerca di rassicurazione infinita.

Come risolvere il problema: il sesso riguarda sentimenti e sensazioni, non pensieri. Per raggiungere l'orgasmo, le donne devono lasciarsi andare. Dobbiamo perderci, non preoccuparci dei sentimenti del nostro partner.

Affronta questo problema caricandolo prima i complimenti sessuali per le cose che fa bene. Una volta che hai rafforzato la sua sicurezza, fallo sedere per una chiacchierata. Di': "Senti, mi piaci/ti amo davvero, ma devi smettere di misurare il successo del nostro sesso in base al fatto che io abbia raggiunto l'orgasmo o meno". Digli che l'orgasmo femminile non è come il suo. La domanda: "Ne hai già avuto uno?" e tenere il broncio se non lo hai, interferisce con la tua capacità di concentrarti e rilassarti.

orgasmo femminile (12)

Tecnica inefficace è non dire al tuo partner di cosa hai bisogno

Alcuni uomini non sanno come portare una donna all'orgasmo. La loro tecnica è carente e tutto l'entusiasmo del mondo non potrà compensarlo.

Alcune donne non sono abbastanza sicure da parlare apertamente quando ciò accade. Non vogliamo ferire i suoi sentimenti dicendo che non funziona. Molte donne sopportano per anni una scarsa soddisfazione sessuale prima di trovare finalmente il coraggio di parlare.

orgasmo femminile

Come risolvere il problema: l'alternativa al non parlare è una vita di sesso pessimo con questa persona. Potrebbe non sembrare importante se il tuo interesse per il sesso è basso, ma non è così.

Il modo in cui ci comportiamo a letto fa luce su come ci comportiamo fuori dal letto. La sua incapacità di rendere il sesso piacevole per te è ancora peggiore se è anche incapace di aiutarti a gestire la casa. Non trarre piacere dal sesso ma aspettarsi che lo faccia per compiacerlo crea risentimento.

Hai mentito per anni, quindi non puoi essere esattamente onesto adesso? In realtà puoi. Dì semplicemente: "Sai cosa?" Normalmente adoro il modo in cui mi fai sesso orale/mi tocchi con le dita, ma c'è qualcosa di diverso. Deve essere avere un bambino/sentirsi stressato/essere in menopausa/essere preoccupato per i bambini. Puoi provare a fare questo e vedere cosa succede?'

orgasmo femminile (13)

Naturalmente, devi sapere quale tecnica funziona per te. Se non sei mai riuscita a raggiungere l'orgasmo, inizia utilizzando un vibratore in modo da avere un'idea di ciò a cui miri. Si tratta quindi di allenarsi a masturbarsi con le dita e poi condividere tutto questo con il proprio partner.

Sperimenta diverse tecniche. Alcune donne amano il sesso orale, altre lo odiano. Alcune donne si masturbano sdraiate sulla pancia, altre usano la pressione di una doccia con un getto forte. Siamo individuali nel nostro percorso verso l'orgasmo come lo siamo per qualsiasi altra cosa nella vita. Nessuna tecnica è adatta a tutti.

Sentirsi stressata per non poterne avere uno

Ricordi quando eri un bambino e cercavi di toccare un arcobaleno? Gli orgasmi possono essere altrettanto sfuggenti. Raggiungi solo un po' più in alto, pensi, e lo avrai, ma il minuto dopo ti sarà scivolato tra le dita (o del tuo partner).

orgasmo femminile (3)

Molte donne si muovono costantemente verso il punto di avere un orgasmo, poi, dal nulla, qualcosa si intromette. "Ho dimenticato il compleanno di Sophia la settimana scorsa", il tuo cervello vomita in modo inappropriato. Senti la chiave del tuo coinquilino nella porta o ricordi che devi affrontare il tuo capo la mattina. Il tuo potenziale orgasmico scompare, non per sempre, ma sicuramente per quella sessione.

orgasmo femminile (10)

La stessa cosa può succedere se il tuo partner cambia tecnica o ritmo nel momento sbagliato: tutto ciò che è stato costruito, svanisce.

Come risolverlo: quando ciò accade, la reazione naturale è stressarsi, creando più ostacoli psicologici. Invece, prova a lasciare andare consapevolmente tutti i pensieri negativi e decidi semplicemente di goderti la stimolazione. Più zen sei riguardo all'esperienza, maggiori sono le possibilità di avere orgasmi.

orgasmo femminile (9) orgasmo femminile (2) orgasmo femminile (4) orgasmo femminile (16) orgasmo femminile (20) orgasmo femminile (11)