SAPETE QUAL È IL PAESE PIÙ FELICE DEL MONDO? LA FINLANDIA (PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO) - IN SECONDA POSIZIONE C’È LA DANIMARCA E SUL TERZO GRADINO DEL PODIO L’IRLANDA – L’ITALIA? È SOLO 33ESIMA, PIÙ FELICI DI NOI GLI SPAGNOLI, I TEDESCHI E I FRANCESI - LA RUSSIA È AL 70ESIMO POSTO DELLA CLASSFICIA DEI PAESI PIÙ FELICI, L’UCRAINA AL 92ESIMO MA....

[…] Anche la felicità è misurabile e può essere usata come parametro per scelte di politiche pubbliche. A calcolare quanto o quanto poco un Paese è felice è ogni anno il World Happiness Report che viene pubblicato in occasione della giornata mondiale della felicità. Perché? Perché il benessere delle persone influisce sul successo del Paese in cui vivono. È l'economia della felicità.

[…] In altre parole: un Paese con un alto numero di persone felici è un Paese felice e di conseguenza è un Paese più produttivo. A spiegarlo è stato il professor John Helliwell che insieme agli studiosi Richard Layard e Jeffrey Sachs ha intervistato un vasto campione di abitanti in oltre 150 Paesi, raccogliendo dati che potessero definire la felicità come entità quantificabile. A tutti è stato chiesto quanto si direbbero felici «da 0 a 10?». E quello che è emerso è che con la crescita della qualità di vita è aumentata anche la felicità globale. […]

Sulla base di questi parametri viene stilata una classifica che quest'anno contiene poche sorprese: sono ancora i Paesi scandinavi i più felici del mondo, con la Finlandia al primo posto per il sesto anno consecutivo, seguita dalla Danimarca. Poi Irlanda, Israele, Olanda, Svezia e Norvegia, Svizzera, Lussemburgo e Nuova Zelanda.

E il Bel Paese? L'Italia è alla 33esima posizione, un gradino sotto la Spagna ma ben distante da Francia e Germania, rispettivamente al 21esimo e 16esimo posto. Restiamo tra i Paesi più felici del mondo ma anno dopo anno retrocediamo: nel 2021 eravamo in 31esima posizione e l'anno prima alla 28esima.

Un andamento contrario a quello della Lituania, l'unica nazione tra le prime venti in rialzo di oltre 30 punti rispetto al 2017. Guardando al fondo della classifica l'Afghanistan e il Libano, dilaniati dalla guerra, rimangono i più infelici.

Russia e Ucraina si collocano al 70esimo e 92esimo posto, ma quello che sorprende, sottolinea Emmanuel De Neve, direttore del centro di ricerca sul benessere dell'Università di Oxford, è che «in Ucraina sono stati più felici nel 2022, con l'invasione di vasca scala della Russia, che nel 2014, quando Mosca ha annesso la Crimea, perché il popolo ucraino ha sentito maggiore solidarietà economica e morale dagli altri Paesi». […]