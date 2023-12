SAPETE QUAL È L’AEROPORTO MIGLIORE DEL MONDO? IN TESTA ALLA CLASSIFICA DELLO "SKYTRAX WORLD AIRPORT AWARDS 2023" C’È SINGAPORE CON IL SUO GIOIELLO "CHANGI", CON TANTO DI CASCATA ALTA QUARANTA METRI, UN GIARDINO ZEN, PALESTRA, SPA, NEGOZI E UN BAR CON UN BARISTA ROBOT - AL SECONDO POSTO C’È L’"HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT" DI DOHA, SEGUITO DAL "TOKYO INTERNATIONAL AIRPORT" – E GLI ITALIANI? IL PRIMO IN CLASSIFICA È…

Estratto dell'articolo di Micol Passariello per www.repubblica.it

changi airport singapore 4

Qual è stato lo scalo più frequentato? Qual è stato l’aeroporto più sorprendente? E la compagnia aerea più puntuale? È tempo di pagelle. Con il 2024 alle porte, si tirano le somme per capire com’è andato il 2023 per i viaggiatori. In un anno in cui il traffico aereo è stato intenso più che mai, chi è stato promosso, e chi bocciato?

A sbancare tutte le classifiche è Singapore con il suo gioiello Changi. Una cascata alta quaranta metri, un giardino zen, palestra, spa, negozi, zone lavoro e sale gioco. Persino un bar con un barista robot che serve i cocktail ai viaggiatori.

tokyo international airport 2

[…] Non c’è da stupirsi quindi se si è aggiudicato il titolo di miglior aeroporto del mondo, quello di miglior ristorante aeroportuale e l’Oscar per il miglior servizio per il tempo libero agli Skytrax World Airport Awards 2023 (Skytrax è un’importante società di ricerca e consulenza del Regno Unito che gestisce uno dei sistemi più completi di valutazione e classificazione delle compagnie aeree).

incheon international airport seul 2

[…] Non è certo una novità per il principale hub di Singapore, che ha già vinto questo titolo ben 12 volte (8 di fila dal 2013 al 2020). Prendendo in considerazione più di 500 aeroporti situati in tutto il mondo, e analizzando l’intera esperienza di viaggio, dal check-in agli arrivi, passando per i trasferimenti, lo shopping, l’intrattenimento, gli Skytrax Awards non sbagliano: nella top ten, al secondo posto premiano l’Hamad International Airport di Doha, in Qatar, altro avamposto impeccabile, premiato anche con il titolo di World’s Best Airport Shopping.

hamad international airport doha 3

A seguirlo è il Tokyo International Airport (Haneda), che è anche l’aeroporto più pulito al mondo: Tokyo si aggiudica anche il nono posto, con Narita. E se il quarto è occupato dallo scalo di Seul, con l’Incheon International Airport, al quinto troviamo finalmente il primo europeo, il Charles de Gaulle Airport, Parigi. Bene anche Istanbul e Monaco, al sesto e al settimo posto, seguiti da Zurigo. A chiudere è il Madrid-Barajas Airport. Il primo aeroporto italiano in classifica è il Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, al tredicesimo posto, che conquista anche il riconoscimento 5 stelle Skytrax.

charles de gaulle airport a parigi 2

[…] I principali aeroporti italiani potevano fare meglio: sempre secondo della società leader al mondo in materia di assistenza passeggeri e risarcimenti aerei, non si sono distinti per brillanti performance. Gli scali romani battono quelli milanesi che, soprattutto in quanto a puntualità del servizio, lasciano a desiderare. Il peggiore è stato il Fontanarossa di Catania (vanno però considerate le grandi difficoltà della stagione degli incendi).

E le compagnie aeree? Quest’anno la classifica dei vincitori Skytrax riflette in parte quella degli aeroporti premiati. Medaglia d’oro a Singapore Airlines: la dedizione al servizio clienti, i menu gourmet a bordo creati da un gruppo di chef di fama internazionale, il sistema di intrattenimento all'avanguardia, la puntualità, la pulizia…

changi airport singapore 5

Argento e bronzo a Qatar Airways e Ana – All Nippon Airways, seguite da Emirates, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Cathay Pacifc Airways, Eva Air e Korean.

[…]

E l’Italia? Non pervenuta, o quasi, e su questo entrambe le classifiche sono d’accordo. Le compagnie italiane citate da AirHelp - ITA Airways e Air Dolomiti – se la cavano con una posizione appena sufficiente, il 38 e 39esimo posto: complessivamente poco puntuali, la qualità del servizio raggiunge gli standard, ma non eccelle. Peccato.

