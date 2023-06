11 giu 2023 18:00

SAPETE QUALE ODORE RIESCE A PROVOCARE SVENIMENTI E VOMITO IN UN RAGGIO DI 750 METRI? NON È L’ASCELLA PEZZATA DEL VICINO IN AUTOBUS MA SI TRATTA DEL TIOACETONE – È UN COMPOSTO CHIMICO MARRONCINO E IL PERCHÉ DEL TANFO NON È ANCORA NOTO, FORSE PER L'ATOMO DI ZOLFO NELLA SUA STRUTTURA - NEL 1889, QUANDO FU ISOLATO PER LA PRIMA VOLTA DA DUE CHIMICI A FRIBURGO, LE PERSONE SVENIRONO E VOMITARONO NEL RAGGIO DI QUASI UN CHILOMETRO DI DISTANZA...