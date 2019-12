SAPETE QUANTO COSTA IL CENONE DI CAPODANNO 2020 NEL RISTORANTE “PETRUS”, A LONDRA, DI PROPRIETÀ DEL SUPER CHEF GORDON RAMSAY? PER UNA CENA COMPLETA DA SETTE PORTATE, CHAMPAGNE COMPRESO E BEVANDE ESCLUSE SI SPENDONO…

La domanda che imperversa in queste ore e che continuerà a dominare le conversazioni tra amici e parenti fino al 31 dicembre è la solita: che fai a capodanno? Se doveste trovarvi senza impegni programmatici e con un piccolo gruzzoletto da sperperare, se doveste trovarvi dalle parti di Londra o pronti a fare una pazzia e acquistare un volo last minute per passare l'ultimo dell'anno nella capitale britannica, una soluzione per il cenone c'è: il ristorante Petrus di proprietà di Gordon Ramsay. Lo chef stellato propone la cena dell'ultimo dell'anno al pari dei suoi simili italiani, da Carlo Cracco a Bruno Barbieri, passando per Antonino Cannavacciuolo e Alessandro Borghese, oltre che Giorgio Locatelli, che pure propone la cena di capodanno nel suo ristorante londinese.

Si tratta di uno dei circa 15 ristoranti che risalgono al nome dello chef, arcinoto volto del mondo della Tv. Ma forse il più noto e uno dei più rinomati è proprio il Petrus, che per l'ultimo dell'anno propone una cena stellata con una serata che prevede in tutto sette portate, curate dallo chef Rusull Bateman.

IL MENU DELLA CENA DI CAPODANNO AL PETRUS

Si parte da un aperitivo a base di champagne, per poi passare a piatti raffinatissimi come le scaloppine dell'Isola di Sky con melone, bergamotto e erbe varie, caviale di Aquitania, tartine di brassica e acqua marina con burro bianco. Il tutto verrà concluso con il cioccolato affumicato e un dessert al cacao accompagnato da single malt Whisky. Ampia la scelta dei vini, con una cantina visitabile dai clienti che vanta più di 2000 bottiglie, alcune pregiatissime.

IL PREZZO DEL CENONE DI CAPODANNO DA GORDON RAMSAY

Il prezzo del cenone di capodanno 2020 nel ristorante di Gordon Ramsay è di 300 sterline (circa 351 euro) e comprende lo champagne di accompagnamento ed è da considerarsi escluso di bevande.

CHI È GORDON RAMSAY

Se c'è uno chef internazionale che incarna a pieno l'abbraccio tra cucina e televisione, quello è Gordon Ramsay, istituzione della cucina, ma soprattutto volto di spicco della Tv, il primo ad essere stato in grado di imprimere a livello mondiale la propria autorevolezza ai fornelli e a renderla una sorta di brand, che gli ha permesso di fare da apripista per un genere televisivo che ha imperversato nell'ultimo decennio, con franchise noti come Masterchef, Hell's Kitchen, Cucine da Incubo e Hotel da Incubo.

