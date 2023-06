SAPETE QUANTO HA SBORSATO ADELE PER COMPRARE LA VILLA DI SYLVESTER STALLONE A LOS ANGELES? LA BELLEZZA DI 58 MILIONI DI DOLLARI. L’AFFARE SAREBBE SALTATO SE L’ATTORE NON LE AVESSE LASCIATO LA STATUA A GRANDEZZA NATURALE DI ROCKY A BORDO PISCINA (CHE CI VUOLE FARE ADELE?) – LA VILLA HA OTTO CAMERE DA LETTO, DIECI BAGNI E…

Una villa da 58 milioni di dollari a Los Angeles, otto camere da letto e dieci bagni, piscina panoramica. È la dimora che Sylvester Stallone ha venduto ad Adele, un accordo che secondo lo stesso attore stava per saltare per via di una richiesta della cantante.

La piscina infatti ha al suo bordo un’imponente statua di Rocky, il personaggio che insieme a Rambo ha fatto la fortuna di Stallone e che lui stesso ha definito in più occasioni “il suo migliore amico” e pare che la musicista inglese abbia imposto come condizione per l’acquisto della proprietà che la statua del boxeur rimanesse al suo posto.

Alla fine Stallone ha dato il suo ok, probabilmente anche un po’ lusingato dal fatto che la cantante di Easy on me abbia voluto conservare il personaggio che lui ha creato nel 1976, più di dieci anni prima che lei nascesse! […]

