Estratto dell'articolo di Noemi Penna per www.lastampa.it

Anche cani e gatti possono soffrire di ansia e stress. Possono essere episodi sporadici, momenti isolati innescati da qualche specifica situazione, ma avere anche conseguenze inaspettate. Le ultime ricerche sull’argomento hanno appurato, ad esempio, che i cani ansiosi di natura hanno un cervello diverso rispetto ai loro simili, con reti anomali dell’amigdala che rendono un cane più pauroso ed eccitabile. Sappiamo poi che anche i gatti soffrono di ansia da separazione, esattamente come i cani. E che stress e paura possono essere anche fatali, come nei casi dei fuori d’artificio. […]

LE COSE CHE GLI DANNO PIÙ FASTIDIO

[…]. Tra le cause principali di stress domestico ci sono i rumori forti, come tuoni, fuochi d’artificio o lavori di costruzione nelle vicinanze dell’abitazione (52%), ma a influire negativamente sui loro livelli di stress possono esservi anche le visite dal veterinario (38%) e il distacco dal proprio umano per lunghi periodi (30%) o situazioni sociali stressanti, come la vicinanza di animali aggressivi o di persone nuove (30%). Lo stesso vale per i cambiamenti nell’ambiente domestico, come l’arrivo di un nuovo cucciolo o un trasferimento (27%), la carenza di stimoli mentali o fisici (20%) e la scelta di cibi non graditi (5%), […]

LE REAZIONI PIÙ COMUNI

Esattamente come accade per gli umani, anche negli animali lo stress si può manifestare in modi diversi. Oltre la metà dei cani e gatti italiani, infatti, in caso di stress mostra comportamenti iperattivi o nervosismo inusuale (52%), ma in alcuni casi le situazioni stressanti possono portarli anche a cercare rifugio in luoghi isolati (38%), tradursi in apatia (20%), inappetenza o, al contrario, appetito esagerato (18%) o in una caduta eccessiva del pelo (7%). […]

COME INTERVENIRE

Se il tuo quattrozampe mostra segnali di stress, prima di tutto osservalo e cerca di capirne l’origine per intervenire il prima possibile. Per i gatti potrebbe essere più difficile capirne la fonte rispetto ai cani, ma in ogni caso potresti trovarti a fronteggiare situazioni insolite, come spruzzate sui muri, o fare la pipì sul tappeto. Anche i cani potrebbero mostrare comportamenti insoliti come nascondersi, grattare il pavimento di casa o attuare comportamenti compulsivi. Chiedi poi consiglio al tuo veterinario o a un comportamentalista, che saprà aiutarti e guidarti nella risoluzione più efficace del problema.