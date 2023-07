SAPORE DI MARE? SAPORE DI MALE! – UNA DONNA HA ACCOLTELLATO IL FIDANZATO MENTRE I DUE ERANO IN BARCA, A LARGO DELL’ISOLA DI PONZA, SUL LITORALE ROMANO. L’UOMO SI È TUFFATO IN MARE PER FUGGIRE ALLA FURIA DELLA COMPAGNA – IL POVERETTO, SANGUINANTE, È STATO RECUPERATO DAI BAGNANTI SULLA SPIAGGIA. A QUEL PUNTO È INTERVENUTA LA GUARDIA COSTIERA...

Estratto dell’articolo di Alessia Rabbai per www.fanpage.it

GUARDIA COSTIERa

Tragedia sfiorata al largo di Ponza, dove una donna ha accoltellato il compagno mentre erano in barca. I fatti si sono verificati nella mattinata presto di venerdì 21 luglio, sull'isola gettonatissima dai turisti vacanzieri per la stagione balneare.

Secondo le informazioni apprese la coppia era in barca, era l'alba e si stavano godendo lo spettacolare sorgere del sole sulla superficie del mare. Improvvisamente hanno iniziato a litigare per motivi non noti. La donna ha perso il controllo e ha afferrato un coltello e ha colpito il compagno alcune volte.

guardia costiera

Ferito, l'uomo ha cercato di mettersi in salvo scappando da lei. Così ha pensato che l'unico modo per riuscirci fosse buttarsi in mare. Così ha fatto, nonostante le ferite da taglio che aveva sul corpo. Lo hanno ritrovato sanguinante sulla spiaggia di Frontone intorno alle 8 di mattina. […]

Avvisata la guardia costiera, sul posto sono intervenuti i militari e il personale sanitario in ambulanza. La barca è stata perquisita e la coppia è stata portata in caserma, per essere ascoltata e ricostruire la vicenda. […]

LITIGIO DI COPPIA LITIGIO DI COPPIA guardia costiera