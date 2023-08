SAPORE DI SALASSO - PER AFFITTARE UNA DELLE FAMOSE "CAPANNE" DEL LIDO DI VENEZIA, PER UN GIORNO, SERVONO 515 EURO, AI QUALI VANNO AGGIUNTI 45 EURO DI PARCHEGGIO - IL BIGLIETTO PER UNA SINGOLA TRATTA SUL TRAGHETTO COSTA DAI 13 AI 26 EURO PER IL VEICOLO, AI QUALI VANNO AGGIUNTI 9 EURO E MEZZO PER OGNI PASSEGGERO - E INFATTI, I TURISTI SCAPPANO: NEL 2023 IN VENETO C'È STATO UN TRACOLLO DELLE PRENOTAZIONI...

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Il lido di Venezia inavvicibabile. E non per la mole di gente, bensì per i prezzi alle stelle. Basta considerare che una delle famose "capanne" in prima fila centrale arriva a costare fino a 515 euro al giorno. Una cifra salita in quattro anni del 20 per cento. […] Ma non è tutto, perché anche lasciare l’auto in un parcheggio coperto è diventato per pochi. Piazzare la macchina prima di arrivare sull’isola, tra il Tronchetto e Piazzale Roma, può costare fino a 45 euro al giorno.

Non è da meno per chi vuole arrivare al Lido in macchina, dove salire sul traghetto costa dai 13 ai 26 euro per il veicolo (una sola tratta) ai quali vanno aggiunti 9 euro e mezzo (fino all’anno scorso erano 7 euro e mezzo: +26%) per ogni passeggero, autista compreso. E non è un caso - osserva il Corriere della Sera - che quest’anno in Veneto le prenotazioni sono in calo: al mare il tasso di occupazione delle camere si attesta al 74 per cento (era all’88 a fine agosto 2022). […]

