7 dic 2024 13:10

SARÀ L’AURORA – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL CONCORSO “NORTHERN LIGHTS PHOTOGRAPHER OF THE YEAR” MOSTRANO I SORPRENDENTI SCATTI DI ALCUNI FOTOGRAFI CHE SONO RIUSCITI A IMMORTALARE L’AURORA BOREALE: A CAUSA DELLE INCREDIBILI TEMPESTE SOLARI CHE HANNO COLPITO LA TERRA QUEST'ANNO, SI SONO POTUTE AMMIRARE DELLE AURORE IN LOCALITÀ MOLTO PIÙ LONTANE DAL POLO NORD E DAL POLO SUD E…