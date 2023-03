SARAH FERGUSON FREQUENTA SOLO BELLA GENTE – DOPO AVER DIFESO IL PRINCIPE ANDREA, FINITO NEI GUAI PER LA SUA AMICIZIA CON EPSTEIN, UN ALTRO PERSONAGGIO VICINO ALLA DUCHESSA FINISCE IN TRIBUNALE PER AVER FINANZIATO UN GIRO DI SCHIAVE DEL SESSO: TRAMMELL CROW, 72ENNE IMMOBILIARISTA TEXANO CON UN PATRIMONIO DA 6 MILIARDI DI STERLINE, È STATO DENUNCIATO DA DUE DONNE CHE…

DAGONEWS

principe andrea sarah ferguson

Trammell Crow, 72 anni e miliardario vicino a Sarah Ferguson, è accusato di aver finanziato un giro di schiave sessuali negli Stati Uniti. L’uomo è stato accusato da due donne che sono state abusate sessualmente.

Il magnate, immobiliarista texano con un patrimonio da 6 miliardi di sterline, è accusato da Julia Hubbard e Kayla Goedinghaus, che sostengono che il traffico sessuale fosse gestitato da un uomo chiamato Richard Hubbard con "l'essenziale assistenza finanziaria e l'influenza" di Crow. Nelle carte della causa si legge afferma che Crow ha usato «forza, minacce e coercizione per costringere Hubbard e Goedinghaus a compiere atti sessuali a pagamento».

Trammell Crow

Le donne affermano che Crow ha costretto le presunte vittime ad assumere farmaci come lo Xanax "per costringerle a partecipare ad atti sessuali. Crow aveva delle stanze della lingerie che chiedeva di indossare alle ospiti femminili". Ci sarebbero anche delle testimonianze su feste a base di sesso e droghe in cui Crow era coinvolto.

Si dice che Fergie e Crow si siano trovati a collaborare più volte spinti dal loro comune interesse per le questioni ambientali. Un portavoce della duchessa ha dichiarato: «La duchessa ha incontrato Crow solo una volta con altri per discutere di questioni ambientali».

principe andrea con sarah ferguson dopo le parole di ghislaine maxwell

Una fonte vicina alla duchessa ha dichiarato: «Si sono incontrati in un'occasione in qualità di organizzatore di Earth X, il più grande raduno ambientale del mondo, e lei non era a conoscenza di queste accuse. Non ha intenzione di lavorare con Crow o di incontrarlo di nuovo».

sarah ferguson Matrimonio tra il principe Andrew e Sarah ferguson sarah ferguson sarah ferguson 2 sarah ferguson SARAH FERGUSON SARAH FERGUSON Sarah Ferguson a Verbier