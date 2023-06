SARAH FERGUSON È STATA SOTTOPOSTA A UNA MASTECTOMIA – LA 63ENNE HA SCOPERTO DI UN AVERE UN CANCRO AL SENO DURANTE UNA MAMMOGRAFIA DI ROUTINE: TRAMITE IL SUO PORTAVOCE, HA FATTO SAPERE DI SENTIRSI MEGLIO, DI ESSERE FIDUCIOSA E DI NUTRIRE "IMMENSA GRATITUDINE PER LO STAFF MEDICO CHE L'HA ASSISTITA" – IL MESSAGGIO ALLE DONNE: “NON SOTTOVALUTATE L’IMPORTANZA DEI CONTROLLI PREVENTIVI…”

(ANSA) - E' già tornata a casa e "si sta riprendendo", secondo le fonti ufficiali, la duchessa di York, Sarah Ferguson, operata nei giorni scorsi in una clinica di Londra per la rimozione di un cancro al seno individuato durante una mammografia di routine, come annunciato ieri sera dagli ambienti di corte. Fergie, come è familiarmente chiamata dai britannici, ha 63 anni e resta una figura piuttosto popolare nel Regno Unito.

Divorziata da tempo dal principe Andrea - terzogenito ormai in disgrazia della defunta regina Elisabetta, dopo essere stato investito dal coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein negli Usa - è rimasta tuttavia vicina all'ex marito e alla famiglia reale, mantenendo il titolo di duchessa.

Tramite il suo portavoce, ha fatto sapere di sentirsi meglio, di essere fiduciosa e di nutrire "immensa gratitudine per lo staff medico" che l'ha assistita. Non senza rivolgere un appello a tutte le donne a non sottovalutare l'importanza dei controlli preventivi. Oggi la sua esperienza dei giorni scorsi è raccontata in una nuova puntata pre-registrata - prima dell'operazione, ma dopo la diagnosi - nell'ambito del podcast che Ferguson realizza per TalkTv, nuova emittente tv e online del gruppo di Rupert Murdoch con cui ha firmato un recente contratto di collaborazione.

