Estratto dell'articolo di Benedetta Perilli per “la Repubblica”

Sette euro di sconto per la riparazione di un tacco, otto per una suola, dieci per una fodera e otto per una cerniera. Sono alcuni dei prezzi nel listino del bonus réparation , la misura anti-spreco approvata dal governo francese che entrerà in vigore dal prossimo ottobre.

Un incentivo, introdotto sulla scia del bonus riparazione di elettrodomestici e prodotti tecnologici già attivo dallo scorso febbraio, che punta da un lato a incoraggiare i francesi al riutilizzo dei propri abiti e scarpe; dall’altro a risolvere l’emergenza dello smaltimento dei capi. Ogni anno in Francia sono circa 700mila le tonnellate di vestiti che vengono gettate, due terzi delle quali finiscono direttamente nella spazzatura, a fronte di 3,3 miliardi di capi di abbigliamento e calzature che sono stati immessi sul mercato nel 2022, 500mila in più rispetto al 2021.

La politica della seconda vita di giacche e mocassini sarà sostenuta da un fondo di 154 milioni di euro per il periodo 2023-2028 e rientrerà nel piano più ampio della legge anti-spreco (Agec 2020) che dal 2021, e fino al 2040, introduce una serie di misure — alcune già in vigore come l’abbandono della plastica per la frutta e la verdura nei supermercati e delle confezioni monouso nei fast-food — volte a trasformare l’economia lineare (produrre, consumare, smaltire) in economia circolare. […]

