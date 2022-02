27 feb 2022 10:00

IN SARDEGNA UN UOMO HA UCCISO IL SUOCERO A COLPI D’ASCIA – È SUCCESSO A PORTO TORRES, IN PROVINCIA DI SASSARI, AL CULMINE DI UNA LITE SCOPPIATA PER MOTIVI FAMILIARI. L’OMICIDA, POI ARRESTATO, HA COLPITO ANCHE LA MOGLIE E LA SUOCERA, CHE STAVA TENTANDO DI…