(Adnkronos) - Il rettore di Sassari, candidato sindaco del centrodestra, è indagato per mafia. Il nome di Gavino Mariotti figurava già nelle carte dell'inchiesta Monte Nuovo che a settembre aveva portato a 31 arresti in Sardegna. Tra loro l'ex assessora regionale Gabriella Murgia e il medico Tomaso Cocco.

A dicembre il Riesame aveva escluso l'associazione mafiosa e segreta, ma ora il pm Emanuele Secci ha chiuso l'indagine puntando ancora su quell'accusa e sale a 34 il numero degli indagati. Tra loro figurano anche il rettore di Sassari Gavino Mariotti e l'ex commissario dell'Ats Massimo Temussi, ora impegnato a Roma al Ministero del Lavoro.

L'avviso di garanzia a Mariotti piomba nel pieno della campagna elettorale: l'8 e 9 giugno si voterà per il sindaco di Sassari, seconda città della Sardegna. Il centrodestra si è compattato dietro il nome di Mariotti mentre il centrosinistra ha in corsa Giuseppe Mascia per il Campo largo e l'ex giudice Mariano Brianda. Mariotti, che ha detto di aver saputo dalla stampa dell'avviso di garanzia, ha spiegato in una conferenza stampa che resterà candidato sindaco.

(Adnkronos) - “Sulla chiusura delle indagini non ho ancora ricevuto nulla, l'ho saputo dalla stampa”. Gavino Mariotti, rettore di Sassari e candidato sindaco del centrodestra, è indagato per mafia e ha voluto incontrare la stampa. Ha annunciato di voler andare avanti con un discorso difficile e interrotto più volte dalla commozione.

“È un momento difficilissimo - ha detto Mariotti -. Nella mia vita non ho mai cercato di approfittare di nessuna posizione e neanche di voler a tutti i costi raggiungere l'obiettivo. Credetemi, mi sono candidato a sindaco per il bene della mia città, non certo perché il ruolo del rettore che ho ricoperto in questi anni non mi abbia dato soddisfazioni necessarie”.

Le lacrime per la situazione difficile hanno fermato il rettore, che poi ha annunciato di voler comunque andare avanti con la candidatura. L'8 e 9 giugno a Sassari ci sono le Comunali. “Ho preferito consultare i vertici romani dei partiti che mi sostengono: ho chiesto una presa d'atto della situazione perché non sapevo come comportarmi - ha spiegato Gavino Mariotti -. I vertici dei partiti che mi sostengono e le liste civiche mi hanno impedito di dimettermi e mi hanno chiesto di proseguire nella candidatura. Io, con responsabilità e col cuore a pezzi, proverò a farlo”.

