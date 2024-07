9 lug 2024 16:53

SARDO NEL BUIO - IN SARDEGNA, IL 55ENNE MATTEO USAI È MORTO IN OSPEDALE DOPO IL RICOVERO PER DELLE FERITE RIPORTATE DURANTE UNA LITE CON UN ALTRO UOMO, CHE È DEGENERATA A CAUSA DELL'ABUSO DI ALCOL - LE CONDIZIONI DEL 55ENNE NON ERANO APPARSE GRAVI, MA DOPO TRE SETTIMANE DI RICOVERO IL SUO QUADRO CLINICO È PEGGIORATO - LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO PRETERINTENZIONALE, MA PRIMA BISOGNERÀ...