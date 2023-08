1 ago 2023 18:33

SATANA, ESCI DA 'STO PUPO! - IN SARDEGNA PADRE E NONNA SONO INDAGATI PER MALTRATTAMENTI A UN BIMBO DI 9 ANNI: HANNO SOTTOPOSTO IL PICCOLO A ESORCISMI E RITI ESOTERICI PER ESTIRPARE IL DEMONIO DAL SUO CORPO - A PRATICARE I RITI SAREBBE STATA LA NONNA, UNA PENSIONATA DI 70 ANNI, CONVINTA CHE IL NIPOTINO FOSSE POSSEDUTO - LA PROCURA E IL TRIBUNALE SONO INTERVENUTI PER TOGLIERE IL PICCOLO DALLA CUSTODIA DEI DUE AGUZZINI…