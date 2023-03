SATIRA QUESTA SCONOSCIUTA - JIMMY KIMMEL FINISCE NEL MIRINO DEI SOLITI ROMPIPALLE CHE LO ACCUSANO DI AVER MESSO IN IMBARAZZO MALALA YOUSAFZAI DURANTE GLI OSCAR – A SCATENARE LE POLEMICHE È STATA UNA SEMPLICE BATTUTA: "IN QUALITÀ DI PIÙ GIOVANE VINCITRICE DEL PREMIO NOBEL NELLA STORIA, PENSA CHE HARRY STYLES ABBIA SPUTATO SU CHRIS PINE?". LEI, PRIVA DI HUMOR, RIMANE INTERDETTA E RISPONDE: “PARLO SOLO DI PACE” - LE BATTUTE DI KIMMEL SULLO SCHIAFFO DI WILL SMITH E… VIDEO

Treat people with kindness? https://t.co/ZvUVHcrTBJ — Malala Yousafzai (@Malala) March 13, 2023

Estratto dell'articolo di Stefania Rocco per www.fanpage.it

"Parlo solo di pace", così Malala Yousafzai ha risposto alla battuta che il conduttore Jimmy Kimmel le ha rivolto durante la cerimonia di premiazione degli Oscar a proposito della vicenda, ormai arcinota, del presunto sputo di Harry Styles a Chris Pine durante l'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Malala, presente agli Oscar in qualità di produttrice del documentario Stranger at the Gate di Joshua Seftel, non ha colto l'ironia del conduttore, rispondendo con apparente sufficienza alla battuta per poi commentare quel momento via Twitter a cerimonia terminata.

[…] Più tardi, ripostando la scena sul suo profilo Twitter, ha ammonito il comico: "Trattate le persone con gentilezza".

l riferimento allo schiaffo di Will Smith

[…] "Questa è una serata speciale, voglio che vi sentiate al sicuro e soprattutto voglio che io sia al sicuro. Se qualcuno farà un atto di violenza, riceverà un Oscar come miglior attore e potrà fare un discorso di 19 minuti.

Se qualche cosa di imprevedibile o violento succede, fate quel avete fatto l'anno scorso: assolutamente niente. In realtà c'è una squadra che interviene: c'è Creed e Michelle Yeoh. Ma prima di salire dovrete uccidere Spiderman e anche il Fabelman in persona, ma anche Guillermo, il mio braccio destro. Se volete mettermi le mani addosso… non Del Toro l'altro Guillermo".

Here’s the portion of Jimmy Kimmel’s opening monologue where he referenced Will Smith's slap from last year's show! ?#Oscars pic.twitter.com/2ksrwAnRJa — Screen Off Script (@ScreenOffScript) March 13, 2023

