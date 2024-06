4 giu 2024 14:48

SAU-DITA NELL’OCCHIO DI NETANYAHU - MUHAMMAD BIN SALMAN ANDRÀ IN IRAN PER UNA "STORICA VISITA UFFICIALE" ALL'INDOMANI DELLA "ID AL ADHA", LA FESTA ISLAMICA DEL SACRIFICIO, PREVISTA PER IL 15 GIUGNO PROSSIMO - DOPO CHE HAMAS È RIUSCITO A FAR SALTARE LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA L’ARABIA SAUDITA E ISRAELE, RIAD INIZIA LE MANOVRE DI AVVICINAMENTO ALL’IRAN: NEL MARZO 2023 IL DIALOGO TRA I DUE PAESI È STATO RIPRISTINATO GRAZIE ALLA MEDIAZIONE DELLA CINA…