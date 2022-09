A SAVONA È SCOPPIATO UN INCENDIO NEL REPARTO DI ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE SANTA CORONA - TUTTI GLI 85 PAZIENTI RICOVERATI SONO STATI EVACUATI: LE FIAMME SAREBBERO PARTITE DAL LETTO IN UNA STANZA AL TERZO PIANO DEL PADIGLIONE - TRE PERSONE SONO RIMASTE INTOSSICATE: UNA DI QUESTE È IN GRAVI CONDIZIONI, NEL REPARTO DI RIANIMAZIONE - L'INCENDIO È STATO DOMATO, MA LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE NON SONO ANCORA TERMINATE - PER GESTIRE L’EMERGENZA LA DIREZIONE OSPEDALIERA HA CHIESTO… - VIDEO

Da https://www.ilsecoloxix.it/

incendio all ospedale di pietra ligure savona

E’ stato spento l’incendio divampato intorno all’1.20 del 5 settembre nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Corona.

Le fiamme sono partite da una stanza situata al terzo piano del padiglione che ospita il reparto. Nel giro di poco tempo i locali dell’edificio (che ospita i reparti di Ortopedia, Chirurgia vertebrale, Neurologia e Neurochirurgia) si sono riempiti di fumo e tutti i pazienti ricoverati – in totale 85 – sono stati evacuati. La maggior parte è stata alloggiata temporaneamente al pronto soccorso. Una decina di persone è stata portata a Savona e Albenga.

incendio all ospedale di pietra ligure savona 1

Secondo le prime informazioni tre persone sarebbero rimaste intossicate. Una di queste è in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del rogo. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dal letto di un paziente. I pompieri hanno evacuato il piano della stanza, poi quello sopra per le condizioni della soletta, danneggiata dalle fiamme, e quello sotto per infiltrazioni.

incendio all ospedale di pietra ligure savona 2

La nota di Als2: “Sospesi interventi ed esami programmati”

L’operazione di evacuazione è stata complessa e non è ancora terminata. Per gestire l’emergenza la direzione ospedaliera ha chiesto ad alcuni dipendenti che erano in ferie di rientrare. I danni provocati dal rogo sono ingenti sia dovuti al fuoco sia all’acqua usata per spegnerlo.

incendio all ospedale di pietra ligure savona 3

"Questa notte si è sviluppato un incendio per cause ancora da chiarire nel padiglione chirurgico dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; secondo le procedure previste, grazie all'intervento dei reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del chirurgico sono stati spostati in altra sede mentre attualmente sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco – si legge in una nota della Asl2 – Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili. Gli esami programmati presso il presidio ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure non saranno eseguiti o potrebbero subire forti variazioni di orario”.

incendio all ospedale di pietra ligure savona 6 incendio all ospedale di pietra ligure savona 9 incendio all ospedale di pietra ligure savona 8 incendio all ospedale di pietra ligure savona 10 incendio all ospedale di pietra ligure savona 5 incendio all ospedale di pietra ligure savona 4 incendio all ospedale di pietra ligure savona 11 incendio all ospedale di pietra ligure savona 7