SBALLO DIVINO – VIDEO! A ORBETELLO, IN PROVINCIA DI GROSSETO, UN RAGAZZO SI È RIPRESO MENTRE SNIFFA UNA STRISCIA DI COCAINA SUL BANCO DI UNA CHIESA VUOTA – IL FILMATO È STATO CONDIVISO SU TIKTOK ED È DIVENTATO VIRALE – L'AUTORE DEL GESTO, BEN RICONOSCIBILE IN VOLTO NEL FILMATO, RISCHIA UNA DENUNCIA PER VILIPENDIO ALLA RELIGIONE E UNA MULTA DI CINQUEMILA EURO…

Estratto da www.leggo.it

ragazzo sniffa cocaina in una chiesa di orbetello

Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in volto ridendo, non curante di possibili denunce. […] La vicenda arriva da Orbetello, paese sul mare in provincia di Grossetto. Ora potrebbe essere condannato a pagare una multa salata.

Nel video l'uomo poggia una striscia di cocaina su una panca della chiesa, in quel momento vuota, poi la sniffa e riprende l'altare commentando con un «wow!». Il contenuto ha cominciato prima a girare nelle chat di WhatsApp, poi è finito anche su TikTok, dove ha avuto migliaia di visualizzazioni e commenti.

[…] L'autore del gesto, ben visibile in volto, come riporta il Tirreno, adesso rischia una denuncia per vilipendio alla religione e potrebbe essere condannato a pagare una multa di 5mila euro.

ragazzo sniffa cocaina in una chiesa di orbetello cocaina COCAINA