SBANDATI IN CURVY - LA MODELLA "RINFORZATA" NATALIA LOZANO PUBBLICA SU INSTAGRAM LE SUE FOTO MEZZA NUDA PER MOSTRARE AI FOLLOWER LA LINGERIE INDOSSATA SOTTO L’ABITO DA SPOSA: UN MUTANDONE BIANCO A CINGERE I SUOI PROSCIUTTONI, ABBINATO A REGGICALZE E REGGISENO – E I PIPPAROLI SONO IMPAZZITI CHIEDENDOLE DI LASCIARE IL FIDANZATO: “MOLLA TUO MARITO E SPOSA ME…”

DAGONEWS

natalia lozano 8

Il modo migliore per mettere a repentaglio il proprio matrimonio in poche ore? Andare su instagram per mostrare la lingerie indossata sotto l’abito bianco.

La modella Natalia Lozano ha ricevuto una enorme quantità di proposte di matrimonio dopo aver sposato il suo partner Jati questa settimana ed essersi messa in mostra sui social in lingerie. E molti dei suoi 648.000 seguaci sono rimasti sbalorditi chiedendole la mano.

natalia lozano 7

Natalia ha mostrato il suo fisico in lingerie di pizzo bianco, completo di giarrettiera, reggicalze e reggiseno. Inoltre indossava ancora il velo da sposa e i tacchi a spillo. E i pipparoli sono impazziti: «Molla tuo marito e diventa mia moglie».

natalia lozano 6 natalia lozano 1 natalia lozano 4 natalia lozano 2 natalia lozano 3 natalia lozano 5